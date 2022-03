CaixaBank selecciona 19 joves graduats per al seu equip de banca d’inversió

CaixaBank ha posat en marxa la tercera edició del programa d’atracció de talent jove New Graduate Talent Program amb l’objectiu de desenvolupar a estudiants recentment graduats en noves especialitzacions relacionades amb l’activitat financera. En aquesta ocasió, el programa s’ha marcat com a objectiu formar 19 joves en l’àmbit de la banca d’inversió.

La convocatòria va dirigida a titulats amb bon expedient dels graus d’Administració i Direcció d’Empreses, Econòmiques o similars que hagin finalitzat els seus estudis en els tres últims anys. També poden presentar la seva candidatura estudiants de graus com Matemàtiques, Física o Enginyeria, que tinguin interès en el sector de la banca corporativa i d’inversió.





COMPLET PROGRAMA DE FORMACIÓ





Els joves escollits formaran part de l’equip d’Equities & Corporate Finance de CIB (Corporate & Institutional Banking) de CaixaBank, un equip d’analistes que participa en projectes de fusions i adquisicions de sectors molt variats, tant en l’àmbit nacional com internacional: sortides a borsa, ampliacions de capital, etc. Igualment, aquest equip impulsa l’activitat de finançament sostenible, una especialitat en auge de la qual CaixaBank és un participant destacat a nivell internacional. L’entitat va mobilitzar l’any 2021 un total de 31.375 milions d’euros en finançaments sostenibles, la qual cosa suposa un 150% més que l’any anterior.





El programa té una durada de dos anys. Els participants seleccionats comptaran amb un pla de desenvolupament personalitzat, que combinarà la seva experiència com a integrants de l’equip de CIB de CaixaBank amb formació impartida per escoles de negoci de referència. A més, estaran acompanyats per un tutor, que els ajudarà en la seva adaptació al dia a dia de l’entitat i el seu desenvolupament professional.





OBJECTIU





La iniciativa té com a principal objectiu detectar professionals amb alt potencial que estan començant la seva carrera professional perquè es formin a l’entorn d’una gran organització, amb el suport de professionals experimentats que els ajudaran a formar-se i desenvolupar les seves capacitats.





Per a l’entitat, aquest programa suposa també l’oportunitat d’incorporar talent jove a projectes clau per a l’entitat, com ho és la banca d’inversió, amb el seu impacte en aspectes socials clau, com la sostenibilitat o la diversitat.





L’entitat espera que el programa ajudi també a captar talent més femení. Actualment, les dones ocupen només el 17% d’alts càrrecs en el sector bancari, enfront al 36% que ocupen en altres sectors. CaixaBank compta amb un 41,3% de dones en posicions directives i amb un 40% de dones en el Consell d’Administració, un dels percentatges més alts del sector. A més, actualment, un 56,9% de la plantilla està formada per dones.