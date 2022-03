Sánchez demana el suport dels partits al pla del Govern per fer front a les conseqüències de la guerra

Pedro Sánchez @ep





El president del Govern, Pedro Sánchez , ha demanat aquest dilluns el suport de les forces polítiques i dels actors institucionals i socials al pla que el Govern aprovarà demà per pal·liar les conseqüències que està suposant la guerra d'Ucraïna a l'economia espanyola.





Així ho ha assegurat durant la seva intervenció al Fòrum Generació d'Oportunitats, organitzat per Europa Press i Mckinsey, al qual han acudit nombrosos empresaris i ha estat abrigallat per les tres vicepresidentes del Govern, Nadia Calviño, Yolanda Díez i Teresa Ribera així com els ministres de Política Territorial, Isabel Rodríguez; de la Presidència, Félix Bolaños; d'Hisenda, Maria Jesús Montero.





Pedro Sánchez ha avançat aquest matí els cinc eixos en què consistiran les mesures que aprovarà el Govern per "repartir de manera justa" els efectes de la invasió d'Ucraïna per part de Putin.





Ha recordat que en els darrers dos anys Espanya ha estat colpejada per la "pitjor calamitat mundial" que suposa la pandèmia de còvid, per l'erupció del volcà de La Palma i ara, per una guerra. Després d'aquest resum s'ha preguntat: "què més ha de passar perquè responguem units, per deixar de banda les picabaralles i els sectarismes i sumar forces".





En aquest context, Pedro Sánchez ha sol·licitat "a tots actors polítics, institucionals i socials" que s'uneixin "darrere d'aquest pla de xoc, per compartir aquesta vegada sí, el sentit del millor patriotisme".