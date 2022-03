Uns 70 transportistes tallen a peu la Ronda Litoral de Barcelona

Transportistes tallen la Ronda Litoral de Barcelona per quart dia feiner seguit - PLATAFORMA DE DEFENSA DEL SECTOR DEL TRANSPORT





Uns 70 transportistes tallen aquest dilluns la Ronda Litoral de Barcelona en el marc d'una nova jornades d'aturades al sector per protestar contra la pujada dels preus i dels carburants.





Es tracta del quart dia laborable consecutiu que els transportistes tallen aquesta via, convocats per la Plataforma de Defensa del Sector del Transport , una organització sense representació al Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC).





Igual que els dies anteriors, els manifestants han iniciat la marxa a peu des del carrer 3 de la Zona Franca de Barcelona cap a les 9.00 hores.





Han tallat la via en sentit Besòs fins a la sortida 14, on han canviat de sentit i tallaran la calçada fins a la sortida 17, per tornar a dirigir-se al carrer 3, el punt d'origen de la manifestació.





La protesta es produeix un dia després que unes 150 persones marxessin aquest diumenge a la tarda des de la plaça Catalunya de Barcelona en suport als transportistes i per demanar al Govern que apliqui "mesures urgents" davant la pujada dels preus del combustible.





Després de l'acord entre el Govern i el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC) de divendres a la matinada, la Plataforma de Defensa del Sector del Transport es va reunir amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i va decidir mantenir l'atur que va començar el dia 14 de març.