Les prometedores possibilitats de blockchain

Tot i resultar una tecnologia incipient, que no sempre és ben entesa, la penetració de blockchain avança a pas ferm. Segons dades que publica IDC, a Europa està previst que aquest mercat creixi un 47% entre el 2020 i el 2024, superant els 4 000 milions d'euros. Tot i que les cadenes de blocs han conegut el seu enlairament especialment en el sector financer, s'espera que en aquest important creixement hi participin un altre tipus d'activitats, com ara la distribució, la logística i altres serveis, així com la fabricació manufacturera. D'aquesta manera, les prediccions estableixen que un 17% de les organitzacions del sector logístic s'associaran amb empreses de serveis l'any 2025 per tal d'integrar blockchain amb plataformes d'internet de les coses i poder registrar les dades intercanviades en comunicacions M2M .





Tot i resultar una tecnologia incipient, que no sempre és ben entesa, la penetració de blockchain avança a pas ferm /@Pixabay







Amb tot, les finances continuaran fent un ús intensiu de les tecnologies de registre distribuït, de manera que IDC vaticina que, aquest any, el 20% dels préstecs al consum es transferirà en una moneda digital del banc central, i la banca institucional o corporativa haurà incorporat el 20% dels seus clients a aquest tipus de plataformes.





Un dels reptes a què s'enfronta el futur de blockchain és aconseguir que es comprengui la seva utilitat i el seu potencial al si d'una organització. No és altra cosa que una tecnologia que permet tenir un sistema de registres distribuït a través de la xarxa –és a dir, no tancat en una base de dades centralitzada–, que permet que tots els membres participants en aquesta xarxa puguin veure les transaccions que tenen lloc a la mateixa . La privadesa del sistema és completa, ja que totes les transaccions són fiables, estan autentificades, i es poden verificar en qualsevol moment. A més, les cadenes de blocs permeten realitzar contractes intel·ligents , és a dir, transaccions o fites que queden registrades de forma automàtica, sense intervenció humana, un cop es produeix certa condició especificada per endavant.





Encara que generalment en sentir parlar de blockchain el primer que ens ve al capdavant a Bitcoin i el món de les criptodivises, el cert és que els camps d'aplicació d'aquesta tecnologia són molt amplis i, a més, no paren de créixer. La logística és una activitat on les cadenes de blocs poden oferir informació en temps real i exacta sobre on és cada component d'una cadena de subministrament. Un exemple d'aquest cas d'ús és (BAWS Blockchain Automated Warehouse System) de l'empresa Vestigia, un sistema que barreja IoT i blockchain per certificar la traçabilitat de productes a través de la cadena de subministrament.





La verificació de la identitat digital -per exemple, d'usuaris i dispositius- és un altre terreny on les cadenes de blocs poden aportar fiabilitat i seguretat, i projectes com Digitalis, en què intervenen socis com Repsol, Cepsa o MAPFRE, parteixen de una plataforma per a la creació i la gestió d'identitats digitals de persones i organitzacions, aplicada a processos corporatius. També al sector immobiliari és aplicable aquesta tecnologia, per exemple, per a la verificació de taxacions, com el servei que ha creat ATValor, o per oferir tota la informació al detall i en cada moment sobre promocions, com la plataforma De Confiança de Metrovacesa.





A la indústria agroalimentària és molt rellevant la certificació d'origen i el control de qualitat dels productes, i, en aquest sentit, Campofrío utilitza blockchain per a la traçabilitat del pernil ibèric Navidul, des del seu mateix origen fins que arriben al consumidor, i ZenithWings té una solució per garantir el procés digital de certificació de vins. Igualment, a les fàbriques, que són entorns basats en processos productius complexos en què intervenen molts components, les tecnologies de registre distribuït poden donar traçabilitat d'extrem a extrem de cadascuna de les accions, esdeveniments i situacions que es poden produir en el procés de fabricació.





Però les aplicacions de les cadenes de blocs van més enllà d'aquests pocs exemples, i s'estenen a l'educació, garantint l'autenticitat de les acreditacions acadèmiques d'una persona al llarg de la vida i també a la gestió de recursos humans, establint la traçabilitat de la carrera professional de l'empleat; o a les indústries culturals, emmagatzemant a cada moment els drets de propietat intel·lectual i el pagament de drets d'autor. En suma, qualsevol activitat que demani un registre veraç, transparent i segur de fites o transaccions es veurà beneficiada per la tecnologia blockchain.