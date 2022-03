Rosa Cifuentes: "L'Agenda 2030 transformarà la nostra economia i societat sense impedir el creixement"

Conferència Governança de les Agendes Urbanes locals del Techcities 2022 /@Ajuntament de Sant Boi de Llobregat





Techcities 2022 va comptar amb tres taules de debat i reflexió, titulades Les Agendes Urbanes: 6 anys després d'Hàbitat 3, Governança de les Agendes Urbanes locals i Agendes Urbanes orientades a l'acció. I la segona, que és la que ocupa aquestes línies, la van formar José Mateos, director general d'Ocupació i Desenvolupament Sostenible a la Diputació de Granada; José Costero, director de l'Oficina Estratègica de l'Ajuntament de Pamplona; Pere Pons, president de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i Rosa Cifuentes, cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat .





ROSA CIFUENTES: "EN UNA AGENDA URBANA ESCOLAR HI HA ACCIONS I DIAGNOSI"







Rosa Cifuentes, cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l' Ajuntament de Sant Boi de Llobregat /@Vilapress







Rosa Cifuentes va parlar sobre l'Agenda Urbana escolar, "un pla d'acció mitjançant el qual els centres educatius porten accions al mateix edifici, però també fora". Sobre ell, va explicar que des de Sant Boi de Llobregat allò que estan "fent és una proposta d'accions per aconseguir els objectius estratègics que es persegueixen".





Va apuntar Cifuentes que des del municipi s'han incorporat "en representació de la xarxa catalana" perquè els semblava "una gran oportunitat per canviar el model". Consideraven que calia "reorientar la xarxa social per incidir a la feina que s'està fent i per reactivar el paper de l'administració".







Sobre aquesta agenda, Rosa Cifuentes va comentar que “en ser escoles hi ha accions i diagnosi. Es promou un estudi previ a actuar. L'agenda 2030 no és només un document sinó que és un procés que aconsegueixi transformar la nostra economia i la societat sense impedir el creixement però minimitzant l'impacte. El paper de les escoles, en això, és fonamental".





Així, va explicar que des de Sant Boi proposen que "es faci una feina més àmplia i s'impliqui tothom" perquè volen "que l'agenda escolar sigui útil" i per això hauran d'arribar "a una última versió validada amb les escoles" . El que pretenen és que "es pugui implantar l'agenda escolar a qualsevol municipi d'Espanya".





PERE PONS: "L'AGENDA URBANA HA DE PREVIR LA REFLEXIÓ"





Pere Pons en la seva intervenció a Techcities 2022 /@Vilapress







Per part seva, Pere Pons, president de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, va afirmar que "l'agenda urbana ha de preveure la reflexió". Per a ell, les "xarxes d'agenda locals donaran un espai per a la reflexió, per a la capacitació a altres agents".





A més, va detallar que des de la Diputació de Barcelona fan "seguiment de les agendes que s'estan fent als municipis" i posaran les seves "pròpies carns". Però creu que “és important tenir relació amb les agendes urbanes locals. Cal saber com es relacionarà, la gent ha de saber què s'està treballant a les agendes locals dels seus municipis”.





JOSÉ MATEOS: "L'AGENDA URBANA ÉS UNA METODOLOGIA APLICABLE A TOTS ELS AJUNTAMENTS"







José Mateos en la seva intervenció a Techcities 2022 /@Vilapress







Des de la Diputació de Granada va assistir a Techcities 2022 José Mateos, que va relatar que la seva principal funció ha estat “donar suport als municipis de Granada en el desenvolupament de les seves agendes urbanes”. Mateos va expressar que anys enrere, quant a accions dels municipis, hi havia molta varietat i això era positiu però alhora els impedia "un idioma comú en els plans estratègics". Però el 2019 van escoltar "parlar de l'Agenda Urbana" i els van oferir als ajuntaments "perquè és una metodologia aplicable a tothom".







Per incorporar la universitat van crear un programa que es diu PUENTES i que convida a la innovació. Amb ell implementen l'agenda urbana, "és com un spin off ", va comentar. Aquest pla “consisteix a donar suport als municipis que compten amb agenda urbana a la seva implementació”.





Però a més d'això, volen “oferir una oportunitat de formació i ocupació a joves que potser tornen a la seva província amb la formació universitària”. Per aquesta raó, als " municipis que compten amb pla d'acció" els demanen que "identifiquin un o dos que vulguin incloure a PONTS". Després, pensen en quina titulació universitària se li adapta més i el que fan és “oferir l'acció perquè algun alumne vulgui realitzar el seu projecte de final de màster enfocat a aquesta acció del pla d'agenda urbana”.





JOSÉ COSTER: "HEM INTENTAT MOSTRAR ELS BENEFICIS DEL DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ D'UNA AGENDA URBANA"





José Costero, director de l'Oficina Estratègica de l'Ajuntament de Pamplona /@Vilapress







José Costero, director de l'Oficina Estratègica de l'Ajuntament de Pamplona, va ser el quart ponent de la tercera taula del Techcities 2022. Ell va informar que a Pamplona van començar a “dissenyar el model de governança, el procés de planificació estratègica, fa quatre anys”. Considera que “especialment important és la ponència 2030”.







A més, va compartir que "2021 va ser un any clau" perquè d'una banda "a l'abril van aprovar el marc estratègic, els valors, les estratègies i el diagnòstic, el que és la base per al model de ciutat" que volen que sigui Pamplona. Després, al desembre, van aprovar “la inclusió dels 57 projectes estratègics” que s'han desenvolupat amb la participació del model de governança.





A això, va afegir que el que han fet ha estat "buscar aliances amb els equips que estan darrere de les polítiques transversals". També han intentat "fer totes les aproximacions possibles amb la lògica de la jerarquia i mostrar els beneficis del desenvolupament i l'aplicació de l'agenda urbana als municipis perquè cal atreure finançament".