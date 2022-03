Sánchez prepara el 'Pla de Resposta' a la guerra amb una partida de 16.000 milions

Pedro Sánchez @ep





El president del Govern, Pedro Sánchez , ha xifrat en 16.000 milions el cost del ' Pla de Resposta ' a l'impacte de la guerra a Ucraïna que aprovarà demà el Consell de Ministres i que inclou el veto als acomiadaments i la bonificació amb un mínim de 20 cèntims el litre de combustible, entre altres mides.





El president del Govern ha desgranat aquest pla de xoc durant la trobada 'Generació d'Oportunitats', un fòrum en col·laboració amb McKinsey & Company, i ha explicat que es basa en cinc eixos que abasten ajudes a famílies, treballadors, desplaçats i teixit empresarial , així com mesures en matèria de transports, ciberseguretat i energia.





En concret, el Pla que durarà fins al 30 de juny, tindrà un impacte d'uns 6.000 milions en ajudes directes i rebaixes d'impostos i de 10.000 milions més en crèdits ICO per esmorteir impacte crisi.





Entre les mesures, el Pla incorporarà la limitació al 2% de les pujades dels preus dels contractes de lloguer d'habitatge, així com l'augment del 15% a la quantia de l'Ingrés Mínim Vital per arribar a més famílies vulnerables.





Pel que fa a la part energètica del pla de resposta a la guerra, Sánchez ha anunciat que aquesta mateixa setmana Espanya i Portugal presentaran a Brussel·les una mesura "excepcional i temporal" per fixar un preu de referència del gas , després d'aconseguir al Consell Europeu de divendres una 'excepció ibèrica' que permeti abaratir els preus de l'electricitat als dos països.





Sánchez ha subratllat que aquesta mesura "no suposa subvencionar el gas, no trenca els incentius per a les renovables ni els fluxos elèctrics entre països" i permetrà a Espanya i Portugal "rebaixar significativament els preus de l'electricitat de manera immediata" sense "distorsionar" el mercat de l'electricitat d'Europa.





"Tinc el convenciment que l'aprovació per part de la Comissió Europea es produirà en un molt breu termini de temps i l'endemà serà aprovada al Butlletí Oficial de l'Estat amb efectes immediats a les factures de la llum dels ciutadans" , ha subratllat.





Sánchez va afirmar que el Govern coneix bé les dificultats de famílies i empreses i els problemes dels sectors afectats, i que "se'n fa càrrec". "Coneixem els problemes sector per sector i en la seva globalitat, voldríem que desapareguessin, però la guerra i les seves conseqüències no són a la mà ni d'aquest Govern ni de cap altre", ha indicat.





El cap de l'Executiu ha assenyalat que "ningú està protegit" d'aquesta guerra i ha assegurat que el Govern no pot prometre que no se n'advertiran els efectes en l'economia, però sí que pot prometre que es "desviurà per aplacar al màxim els seus efectes" i per distribuir els sacrificis "de manera equilibrada perquè cap sector se senti abandonat".