Els vigilants de les zones blava i verda de Barcelona celebren el 100% de seguiment a la seva vaga indefinida

El passat dissabte 19 de març, el Comitè d'Empresa de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) va convocar una vaga a què estaven cridats els al voltant de 170 treballadors que es dediquen a vigilar la unitat operativa AREA d'estacionament vigilat (zona blava, zona verda i zona residencial) de Barcelona. En concret, van dir que la vaga es repetiria cada cap de setmana fins a finals del 2022 i en aquesta segona jornada d'atur celebren el "100% de participació".





Els vigilants de la zona blava i verda de Barcelona reclamen una “millora de les condicions laborals, tant econòmiques com de conciliació de la vida laboral i familiar”, van explicar en un comunicat. Però també els preocupa "la manca d'empatia de l'Ajuntament de Barcelona i de la Direcció General de BSM cap a les seves pròpies persones treballadores".





En declaracions a Catalunyapress, David Martínez, president del Comitè d'Empresa de BSM i portaveu de la vaga convocada, explicava que no hi havia un mínim establert i que podia donar-li el cas que ningú treballés perquè tots els treballadors decidissin secundar la vaga. Tot i això, encara que esperaven que fossin "molt pocs", deia: "Som conscients que algú sempre hi haurà". Però no ha estat així, sinó que aquest segon cap de setmana de vaga, des del Comitè d'Empresa de BSM informen "d'un 100% de participació a AREA" .





D'altra banda, aquest dilluns 28 de març estan "citats per la direcció de B:SM" a una reunió a què assistiran "amb ànims de negociar les millores i reivindicacions de la plantilla d'AREA" i també "amb el reforç i la convicció del suport demostrat amb el 100% de persones treballadores de REA.





Així doncs, asseguren que estan " disposats a negociar" però també a continuar amb la vaga sempre que no s'arribi a un acord en què se'ls assegurin les millores que sol·liciten.