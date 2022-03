El Govern central augmentarà un 15% l'Ingrés Mínim Vital durant els propers tres mesos

Pedro Sánchez amb Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Ribera @ep





El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que augmentarà l'Ingrés Mínim Vital (IMV) un 15% durant els propers tres mesos en el marc del 'Pla de Resposta' a l'impacte de la guerra a Ucraïna que aprovarà demà el Consell de Ministres.





Sánchez ha avançat en la trobada 'Generació d'Oportunitats', organitzada per Europa Press en col·laboració amb Mckinsey & Company, que aquest pla estarà dotat de 16.000 milions d'euros, entre ells 6.000 milions en ajudes directes i rebaixes d'impostos i 10.000 milions més en crèdits ICO per esmorteir l'impacte crisi.





Entre les mesures per arribar "als més vulnerables" hi ha l'increment de la quantia de l'IMV , així com l'extensió del bo social elèctric a 600.000 famílies més, de manera que siguin gairebé dos milions les llars "protegides".





Alhora, ha indicat que "de manera excepcional" es limitarà la pujada dels lloguers al 2% i, a més, bonificarà amb un mínim de 20 cèntims el litre de combustible davant l'escalada de preus.