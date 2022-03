El Zoo de Barcelona enderrocarà l'Aquarama i el delfinari

Zoo de Barcelona @ep





El Zoo de Barcelona enderrocarà aquest juny l' Aquarama i construirà al seu lloc una reserva per a animals on s'ubicaran diverses espècies temporalment mentre es reformen els recintes, han informat fonts municipals aquest dilluns.





Segons ha avançat 'Betevé', la reserva s'inaugurarà a principis del 2023 i serà una zona amb dormitoris, condicionada per allotjar les diferents espècies de manera temporal.





A més, està previst enderrocar el delfinari (actualment en desús) després que els tres últims dofins que vivien es traslladessin a Atenes (Grècia) el juliol del 2020, encara que encara no hi ha data concreta per enderrocar-lo.