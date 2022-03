Una model de 21 anys perd les dues cames per complicacions del Covid-19

Carolyn Claire Bridges en una foto del vostre instagram /@clurby







La model de 21 anys Carolyn Claire Bridges, natural de Sant Petersburg, Florida, ha perdut les dues cames com a conseqüència d'una complicació del Covid-19.





La noia tenia problemes cardíacs de naixement i, encara que estava vacunada, va patir una Covid-19 greu que la va portar a ingressar en una unitat de cures intensives el 16 de gener passat.





A més de símptomes comuns del Covid-19, la jove presentava un fort dolor a les cames. I a l'hospital li van diagnosticar una miocarditis per Covid-19, rabdomiòlisi (que és un tipus de descomposició del teixit muscular que es transfereix a la sang), pneumònia lleu, cianòtica i acidosi .





Els metges li van posar respiració assistida, però això no va evitar que el seu cor s'aturés i els metges l'haguessin de reanimar. Però el mal a les cames era tan important que se les van amputar perquè no es convertissin en un problema de salut afegit per a la noia.