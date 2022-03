Yolanda Díaz assegura que Podem recolzarà el pla anticrisi: "És molt difícil dir-li no"

Yolanda Díaz @EP





La vicepresidenta segona i líder d'Unidas Podemos a l'Executiu, Yolanda Díaz , ha mostrat el suport al paquet de mesures anticrisi anunciat aquest matí pel cap de l'Executiu, Pedro Sánchez , i espera un suport majoritari de les forces polítiques al Congrés, inclòs el PP, atès que a aquest pla "és molt difícil dir-li que no".





D'aquesta manera, ha destacat alguns dels punts que prioritzava el seu espai de cara al decret que veurà la llum dimarts, com ara garantir la feina i desplegar el mecanisme dels ERTE per impedir acomiadaments, elevar l'Ingrés Mínim Vital o minimitzar l'impacte del IPC als contractes de lloguer.





Tot i això, Díaz ha precisat que segueixen negociant amb el PSOE a concretar la minoració dels beneficis caiguts del cel a les elèctriques , de la mà de Portugal i la Comissió Europea amb vista a baixar el rebut de la llum, encara que ha destacat que hi ha postures avançades.





En declaracions als mitjans de comunicació després d'assistir a la compareixença de Sánchez, Díaz ha proclamat la seva satisfacció pel contingut d'aquest pla, negociat durant els darrers 15 dies al si de la coalició, i que aborden aquesta nova crisi generada per la guerra d'Ucraïna amb "temperança", "serenitat" i "mesures eficaces".





D'aquesta manera, ha celebrat que no hi haurà baixada d'impostos "generalitzada" sinó només adreçada a les empreses , col·lectius i persones que "més ho necessitin" i es vegin afectats, de manera singular, per l'alça de preus de l'energia.





També ha lloat que s'articuli un mecanisme de protecció social semblant al de la pandèmia del Covid-19, en potenciar els recursos del bo social elèctric i millorar l'Ingrés Mínim Vital en un 15%, una demanda de l'espai confederal.





D'altra banda, aquestes actuacions vindran complementades pel mecanisme dels ERTE amb un mandat "clar", i és "no haver d'acomiadar ningú" . Per tant, ha apuntat que les empreses que facin un mal ús d'aquesta eina i procedeixin a sortides a les seves plantilles, hauran de tornar les ajudes públiques percebudes.





La titular de Treball també ha exalçat que, davant de l'impacte molt elevat de la inflació, han acotat al 2% la revaloració dels contractes de lloguer, a més de desplegar ajudes directes a sectors afectats per la crisi amb un import de 6.000 milions d'euros .





Qüestionada sobre si espera el suport del PP a aquestes propostes, la vicepresidenta ha respost que és complicat rebutjar aquest paquet de mesures i confia que compti amb el vistiplau del Congrés, atès que la situació és "excepcional" i hi ha a sobre de la taula" matèries que donen sortida a aquesta crisi.