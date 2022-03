El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent , ha afirmat aquest dilluns que Barcelona acollirà la Copa Amèrica de Vela el 2024, encara que encara no s'hagi fet l'anunci oficial.





Roger Torrent @ep





En declaracions a Catalunya Ràdio aquest dilluns, ha dit que estan "esperant l'oficialicitat" que Barcelona sigui la seu de la competició el 2024 i ha expressat que estan satisfets, orgullosos i esperançats per acollir la Copa Amèrica de Vela.





Ha assegurat que Barcelona és "un gran aparador del que és Catalunya", per la qual cosa també considera que la competició pot projectar la capital catalana a tot el món , i ha destacat la feina que Barcelona i Catalunya han realitzat juntes.





"No tenim rival. Som molt atractius per acollir esdeveniments d'aquest tipus, per acollir inversions i per fer activitats al nostre entorn", ha recalcat, i ha afegit que aquesta competició lliga Barcelona i Catalunya a principis i valors que volen per a la societat , relacionats amb la innovació i la sostenibilitat.





"Hem d'esperar. Cal que es faci oficial. Això ho sabrem en poc temps de marge. Hem d'estar a l'expectativa", ha reiterat, i ha destacat l'impacte econòmic que pot tenir la celebració d'aquest esdeveniment, no només durant les dates de competició sinó durant els dos anys anteriors.





L'AJUNTAMENT DE BARCELONA DEMANA CAUTELA





El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha augurat que la Copa Amèrica de Vela a la ciutat tindrà un retorn econòmic “espectacular”, si finalment la capital catalana és l'escollida per ser la seu de la competició el 2024. En un acte al Palau Güell aquest dilluns al migdia, ha explicat que la ciutat va formalitzar la candidatura divendres al costat de la Generalitat i d'una entitat privada d'empresaris, i que durant aquest cap de setmana l'empresa promotora de l'esdeveniment amb seu a Nova Zelanda l'ha valorada.





" No ha confirmat públicament i oficialment el resultat de la candidatura, però tots tenim estem molt optimistes i tots esperem bones notícies de manera imminent" , ha afirmat sobre la resolució que ha d'oficialitzar l'organització. Així, ha dit que és "qüestió d'hores" la confirmació que Barcelona sigui la seu de la propera Copa Amèrica de Vela el 2024. En aquest sentit, el consistori barceloní encara no dóna per confirmada la notícia fins que ho faci la mateixa organització .





També ha celebrat la col·laboració publicoprivada, i ha explicat que més de 20 empresaris de la ciutat han avalat econòmicament la candidatura “de manera discreta i anònima”, i ha agraït el compromís a clubs esportius i al Port de Barcelona.