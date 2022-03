La Fundació La Caixa restaura el tapís de Miró del qual va sorgir la seva imatge corporativa

S'exposa per primera vegada al públic en 38 anys /@EP



La Fundació La Caixa exposa al CaixaForum de Barcelona el tapís que Joan Miró i l'artista Josep Royo van crear per a La Caixa el 1980 i del qual va sortir la imatge corporativa en un projecte de restauració en viu que suposa la primera vegada en 38 anys que la obra s'exposa al públic.





En roda de premsa aquest dilluns, la directora general adjunta de la Fundació La Caixa, Elisa Durán, i la conservadora científica de l'entitat, Anna Vila, han subratllat que és una "gran oportunitat" per al públic de veure l'obra. troba a la seu de La Caixa.





Amb el títol 'L'estrella de Miró', el projecte proposa que el públic pugui contemplar l'obra i comprèn el seu procés de creació assistint en viu a la restauració i conèixer la història de l'estrella mironiana que forma l'emblema de l'entitat i observar-la rehabilitació.





Durán ha recordat que a finals dels anys 70, la llavors Caixa de Pensions per a la Vellesa i Estalvis de Catalunya i Balears va assumir la necessitat d´unificar i millorar la imatge de l´entitat, i va néixer la marca La Caixa i es va decidir encarregar a la agència nord-americana Landor la renovació de la imatge.





L'entitat, davant la recomanació de l'agència d'usar una estrella com les que Miró retratava, decideix " no fer un dibuix com el de Miró, sinó un dibuix de Miró " i encarrega a l'artista la creació, que deriva a l'obra 'Tapiz ', on l'estrella és un dels símbols que apareixen, ha explicat Durán.





L'obra, que pesa 200 quilograms i té unes dimensions de 5x2 metres, es va exhibir per primera vegada el novembre de 1980 a l'exposició 'Joan Miró. Obra gràfica' al Centre Cultural Casa Macaya de Barcelona, el juny de 1981 es va presentar a la inauguració del Museu de la Ciència, on va estar a l'entrada fins al 1984, moment en què es va traslladar al vestíbul de la seu central de La Caixa , on ha romàs els últims 38 anys.





Durán ha ressaltat que es tracta d'un tapís que forma part d'un període en què l'artista va crear un total de set, cinc de les mesures del de La Caixa -un es va destruir a l'atemptat del World Trade Center de Nova York- - i dues més petites, així com altres 32 de petit format.





RESTAURACIÓ 360 GRAUS



Vila ha explicat que el procés de restauració de la peça --realitzada a Tarragona-- s'inicia un cop contemplen que la vitrina on està l'obra " s'estava quedant obsoleta ", ia l'hora de confeccionar una estructura nova es decideix fer una restauració total de la peça.





La conservadora ha assegurat que la peça es troba en "bon estat", i ha explicat que els visitants que acudeixin a la sala del CaixaForum on es restaura --hi podrà haver 42 persones alhora-- tindran un accés 360 graus, ja que també es retirarà una tela per veure l'anvers.





Vila ha subratllat que les fibres s'havien anat deshidratant i que és important hidratar-les "perquè no es debilitin fins a trencar-se i fer el procés irreversible", i ha remarcat la importància de mantenir vius els colors, especialment en una obra com la de Miró on és tan important.





La conservadora científica ha explicat que impulsen un projecte amb la Fundació Miró, que recentment també ha restaurat el seu tapís, per conèixer els materials dels que està compost i què poder fer perquè perdurin en el temps i establir millors estratègies de restauració i exhibició.





El projecte de restauració s'estendrà durant quatre setmanes i després l'obra romandrà com a mínim un mes més a CaixaForum perquè el públic la pugui veure, encara que Durán ha esperat que pugui ser més: "Farem tot el possible per tenir-la el màxim de temps", ha dit, abans que torni a la seu central de La Caixa.