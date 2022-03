Antonio Balmón: "Les polítiques de seguretat no es poden desenvolupar només a escala local"

Acte de Fer Metropoli durant la intervenció d'Ángel Simón/@CatPress





Antonio Balmón , alcalde de Cornellà i vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha participat a la primera sessió del cicle de conferències Fer Metrópoli, que s'emmarca en la iniciativa Rethink BCN de Foment del Treball , que busca teixir aliances supramunicipals que potenciïn les accions de l'àrea metropolitana de Barcelona.





L'acte presentat pel president d'AGBAR i president del Consell de Patrocinadors de la Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball ( SBEES ), Ángel Simón va congregar al mateix auditori de Foment l'expresident de la Generalitat, José Montilla , el líder del PSC, Salvador Illa , la secretària d'Organització del PSC, Maria Lluïsa Moret , el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda .









Ángel Simón, ha destacat la capacitat d'“escolta activa” del vicepresident executiu de l'AMB i la seva visió de conjunt necessària per acostar-se a l'àrea metropolitana de Barcelona







CAL POTENCIAR LA POLÍTICA DEL DIÀLEG, EL CONSENS I L'ACORD





Balmón: "L'esforç d'aquests darrers 10 anys ha consolidat l'espai metropolità"/@CatPress





Balmón ha al·ludit en primera instància al que per a ell no és notícia "allò que funciona, no és notícia" com a l'AMB que ens "ocupem que les coses funcionin, de la quotidianitat que competeix a tots els ciutadans de l'Àrea Metropolitana i del que ens hem continuat ocupant amb moltes ajudes durant els darrers dos anys”.





Per l'alcalde de Cornellà, " no es pot apostar per una política de contra. És necessari arribar a acords, teixir aliances i consensos. D'aquesta feina va néixer fa 10 anys la llei metropolitana aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya fou fruit de l'esforç de tothom”.





"Deu anys" en què en paraules de Balmón" hem passat de tenir un pressupost de 750 milions d'euros a un de 2.231 milions d'euros. Perquè consolidant-nos i teixint una aliança públic privada en àrees com l'aigua i l'habitatge és com ens consolidem com a entitat i ens enfortim, no anant a la contra. Cal posar en valor el consens, que és necessari, i jo ho demano més que mai, perquè la situació és complexa, és difícil” Balmón ha destacat que la col·laboració amb el sector privat és essencial, i que l'AMB ho ha fet amb el servei de l'aigua o amb la construcció d'habitatge protegit.





Balmón és conscient de la rapidesa on la política es mou actualment “és una època en què la política és la de la immediatesa, estancada a l'avui, sense poder pensar en el demà i demà passat i la política necessita espais transversals on es pugui pensar i reflexionar. Això és molt important perquè ens dóna un factor d'estabilitat”.





Per aquesta raó l'alcalde metropolità és partidari “de fer les coses que toca fer. Ens ha costat 24 anys tenir una Llei Metropolitana, i en aquests 10 darrers anys ens hem consolidat i a partir d'ara hem d'anar més enllà de la consolidació”.





"L'Àrea Metropolitana de Barcelona suposa el 52% de la població activa de Catalunya per la qual cosa cal consolidar el nostre espai i influir" asseverat Balmón, convençut de la força de "37 municipis units i treballant coordinadament sense ser un contrapoder però interpel·lant des de el que és cotià, el que és proper, el proper".





És necessari per a Balmón " la cogovernança, un mecanisme que permet que prevalgui l'interès del territori per sobre dels partits polítics i l'oportunisme polític. Un mecanisme que ens obliga a tots a l'acord. Sumant tot el talent existent perquè ara estem en una situació crítica pitjor que una crisi".





"L'acord, la cerca per trobar solucions tenir una mirada més elevada que ens permeti saber cap on anem, unint a tots" ha afirmat Antoni Balmón.









AQUEST MANDAT TOCA CREAR UN MECANISME QUE MILLORI LA SEGURETAT METROPOLITANA









Balmón creu que “cal crear un espai de coordinació policial metropolità”/ @CatPress









En paraules del Vicepresident executiu de l'AMB, ha de ser en aquest mandat quan s'ha de crear un mecanisme que millori la seguretat en l'àmbit metropolità, que permeti tenir un únic interlocutor en tots els cossos amb què abordar aquesta necessitat de convivència al territori ". Una plataforma, un sistema, un mecanisme on “es prendran decisions que després implementarà cada municipi en el seu àmbit competencial”.





Un espai des de l'AMB que serveixi per coordinar-se i combatre l'incivisme i la delinqüència: "No serà una policia, serà una coordinació" ha anunciat la creació d'un sistema de seguretat a escala de la Ciutat Comtal i els municipis de la seva zona d'influència, una plataforma de coordinació el disseny de la qual estarà llest "aquest mateix mandat" perquè l'AMB té atribuïdes competències en el camp de la convivència.





Balmón ha parlat que 12 municipis ja s'han coordinat de forma pionera en els darrers anys amb l'aplicació M7 Citizen Security. Més de 40.000 persones i comerços de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, principalment del Baix Llobregat, ja es comuniquen actualment amb la seva policia municipal prement tan sols un botó, a través de l'aplicació M7 Seguretat Ciutadana, instal·lada al telèfon mòbil o al seu ordinador.







Entre els municipis hi ha L'Hospitalet, Cornellà, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues, el Prat, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Gavà, Castelldefels, Sampedor, Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Gramene.





L'aplicació està dissenyada per protegir el ciutadà arreu del món tan sols prement un botó, per posar la policia local al vostre servei gràcies a un sistema de geolocalització. A més, mitjançant aquest servei, la policia local pot enviar alertes que contenen informació d'interès.







El vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana ha explorat la coordinació metropolitana des de la consciència que les policies locals treballen als seus municipis d'actuació, però que el nou sistema permetria coordinar-les i obriria les fronteres de les regions policials on estan dividits els Mossos d'Esquadra .







En paraules de Balmón “l'Àrea Metropolitana de Barcelona està preparada per liderar, orientar i impulsar un sistema integral de seguretat metropolitana. L'espai públic i la convivència no es poden degradar, no ens ho podem permetre. I les polítiques de seguretat no poden desenvolupar-se només a escala local”.





Balmón ha emmarcat aquest anunci a les polítiques metropolitanes de lluita contra les desigualtats. El seu objectiu, segons ha indicat, és contribuir a la prevenció de la violència a l'espai públic i assegurar-ne l'eradicació i garantir la convivència pacífica.







L'anunci es basa a l'article 14 de la llei de l'AMB, que contempla l'actuació metropolitana en benefici tant de la cohesió social com de la cohesió territorial. A més, contempla polítiques en matèria de convivència ciutadana. "No parlo d'un desig, parlo d'una determinació ferma" , ha remarcat el vicepresident executiu de l'AMB.





Antonio Balmón, a més, ha explicat que l'AMB obrirà un diàleg amb les administracions públiques afectades, que són el Govern de la Generalitat i els governs locals, i impulsarà la coordinació i la cooperació entre les diferents policies locals. I això no és tot, sinó que també promourà plans de seguretat nocturna a tot el territori metropolità, que inclouran desplegament de càmeres, reforç de l'enllumenat públic, eradicació de racons insegurs, serveis de vigilància nocturna, parades a demanda de busos nocturns o creació de mapes despais urbans segurs.









LA CONFERÈNCIA D'ANTONIO BALMÓN AL COMPLERT