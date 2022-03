Perilla la indústria de l'automòbil a Catalunya?

Les administracions per facilitar la continuïtat d'algunes empreses solen donar-hi ajudes econòmiques. Les quantitats, depenent de la magnitud. El que passa és que malgrat les ajudes, algunes de les beneficiades “aixequen” el vol cap a altres països que els resultin més rendibles. Què passa amb els diners públics obtinguts? Res, se'n van i adéu molt bones. Els haurien d'exigir que, si això passa, els diners han de tornar-los? Seria el correcte, el pràctic és que se l'emporten, sense donar més explicacions.







La gran empresa d'automoció, Nissan , que va rebre 180 milions d'euros al seu dia per no marxar de Catalunya, al final ho ha fet amb rotunditat, fredor i la falta d'aferrament propi de quan els diners estan pel mig. Els nipons han posat terra pel mig i han deixat penjats els seus treballadors de les plantes de Zona Franca, Moncada i Sant Andreu de la Barca. Ho han fet davant dels nassos del govern de Catalunya i d'Espanya. S'ha fet prou per intentar retenir-los? No, els temes “prioritaris” del “proces” i les baralles internes entre els dos partits que governen han deixat que la situació es podrís massa. Una imatge penosa que l'única cosa que ha transmès és inseguretat, desgovern i un pla poc atractiu per mantenir i atraure noves empreses del sector.





Quan la Generalitat, que va tenir prou temps, va veure que Nissan se n'anava definitivament, van oferir 100 milions d'euros més. La decisió estava presa i els acords per emportar-se la producció a altres països també. Els japonesos això de la improvisació no ho practiquen, Ells ho planifiquen tot fins i tot per equivocar-se i no rectificar.





A les instal·lacions de Zona Franca que deixa Nissan es va dir que podria ocupar-ho la també empresa automobilística xinesa Motors ( GWM ). No es va arribar a un acord per reclamar augmentar les subvencions promeses per les administracions per dur a terme el projecte de reindustrialització. En aquests moments, s'està esperant un nou “client” que ocupi les instal·lacions de Nissan i doni feina a tots els que es troben a l'atur.





Des de fa uns anys es porta escoltant la possibilitat que SEAT (Grup Volkswagen) se'n vagi de Catalunya . En més d'una ocasió ho han desmentit públicament, però, s'estan produint senyals de la “incomoditat” d'una de les empreses automobilístiques més grans del món. La penúltima ha tingut lloc a la presentació de resultats de la firma on s'ha confirmat que Sagunt serà el lloc escollit que acollirà la fàbrica de bateries del grup Volkswagen. La inversió total serà de 7.000 milions d'euros, 2.500 milions dels quals aniran a càrrec del consorci Volkswagen. Les obres començaran a finals d'aquest any i es calcula que per al 2026 ja sortiran les primeres bateries. La nova factoria de Sagunt donarà feina a unes 3.500 persones. Aquesta operació significarà una injecció molt important per a la reactivació econòmica de la zona. Amb la Generalitat valenciana no han tingut cap mena de traves, és més, se li està facilitant tot el tema burocràtic, com ha de ser.





Davant aquest cop a Catalunya, la pregunta que se'n fa més d'un és: Està en perill el sector d'automoció a Catalunya? El tancament de Nissan i la no ubicació de la fàbrica de bateries són avisos molt seriosos que deixa molt tocat al sector que aporta un 10% al PIB català i que dóna feina directa a més de 50.000 treballadors, xifres que no són petites. El Govern català s'ha adormit als llimbs independentistes mentre les empreses del sector -altres també- esperaven desesperades buscar una solució que no s'ha donat. L'exemple més significatiu -no l'únic- ha estat a l'etapa de Quim Torra, que en cap moment no es va reunir amb els empresaris japonesos. Encara més, la consellera d'Empresa i Coneixement. Maria Àngels Chacón, que s'havia implicat en el “conflicte”, va ser cessada pel president Torra en no gaudir de la seva confiança, per no pertànyer al seu “ban” en la lluita interna de sectors exconvergents.





Després del gerro d'aigua freda que ha significat la no instal·lació a Catalunya de la fàbrica de bateries, al govern d'Aragonès li toca posar-se les piles - sembla que ho està intentant- i elaborar un pla estratègic del sector , - d'altres també - si no vol que Catalunya continuï perdent més indústria estratègica. La situació és preocupant i no admet més demores.