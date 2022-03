Alfonso Guerra reclama la tornada a Espanya de Juan Carlos I

Joan Carles I en imatges d'arxiu @ep





L'exvicepresident del Govern Alfonso Guerra (PSOE) ha reclamat aquest dilluns resoldre la situació del Rei emèrit, Joan Carles I , i que torni a Espanya com més aviat millor perquè, si morís a Abu Dhabi, la seva residència en els últims gairebé dos anys, " seria una fallada històrica per al país".





" Imaginem que es mor el Rei a Abu Dhabi . ¿S'enterra al desert? Se'l porta aquí? Honestament, em sembla que s'hauria de resoldre això abans que passi alguna cosa que ens deixi en molt mal lloc com a país", ha assenyalat Guerra durant un col·loqui a Sevilla organitzat per la Fundació Cajasol.





Així doncs, ha citat el cas de l'enterrament del senyor Joan de Borbó, pare de Joan Carles I, que va morir sense el títol de monarca, però amb honors i el seu cos jeu al panteó de Reis de l'Escorial, i ara el seu fill "¿ho enterraran al desert? És una manera fatal d'acabar la història".





En una atenció a mitjans posteriors al col·loqui, Guerra ha assenyalat que el Rei emèrit "no s'hauria d'haver marxat mai" i ha insistit que la seva mort a l'estranger "seria un baldó massa fort per al país i per a la mateixa monarquia".





El col·loqui ha consistit en una entrevista d'Alfonso Guerra a l'escriptora francesa Laurence Debray, autora del llibre 'Mi rey caído' i del documental 'Jo, Juan Carlos, rei d'Espanya' , entre altres obres, que ha explicat com va sorgir la seva admiració per ara Rei emèrit.





Sobre aquest assumpte, l'escriptora ha dit que si el Rei mor a l'estranger, "pot ser una fallada per a la Corona" que "pot debilitar-la" perquè davant d'altres monarquia com la britànica, on hi ha hagut segles de successions ininterrompudes, "aquí és molt fràgil" perquè el rei va arribar el 1975 de la mà de Franco, no del seu pare, i ara "s'ha de tenir una continuïtat" perquè la institució "tingui estabilitat històrica i nacional".





Debray ha exposat que darrere de l'"heroi polític" que ell suposa, "hi ha un home amb ombres, fallades, debilitats", i és això el que li fa "un personatge de novel·la". "Ho veig com sempre ho he vist, com un home que té una vida de novel·la. El fet d'anar-se'n així a l'altra banda del món, desaparèixer, afegeix una mica de personatge de novel·la".





"Va ser una decepció per a mi, com per a molts espanyols, però alimenta una mica el que és novel·lesc", ha subratllat, abans de reconèixer que entén per què aquesta "decepció" de la societat, però va ser "insòlit" que sortís d'Espanya. "És el seu país i crec que un rei se'n va del seu país si hi ha una invasió".





A més, això "no anul·la el problema. Segueix sent-hi. Ara què fem? Hi és (el Rei a Abu Dhabi), Quan torna? Per què torna?", ha afegit.









"TOT EL PODER D'UN DICTADOR"

En el torn de preguntes, Guerra ha assenyalat que l'esquerra espanyola ha tingut "una evolució radical" sobre Joan Carles I perquè durant la Transició "va sorprendre tothom, uns més que altres", i que "tota la premsa" va criticar, per exemple, la decisió del monarca que Adolfo Suárez estigués al capdavant del Govern aquells anys, menys "un diari clandestí, 'El Socialista'".





També ha criticat que a Espanya es té "la memòria molt curta" amb els èxits del Rei emèrit, ja que "quin rei ha pres tot el poder d'un dictador i ha decidit no lliurar-ho i lliurar-ho a una democràcia?".





Debray, davant la pregunta de si Felip VI ha repudiat el seu pare, ha dit que el fill "va intentar començar una nova monarquia per a uns nous temps" i "això per a ell significava esborrar el passat i el pare, malgrat que la base la institució ve del pare", però creu que "institucionalment necessitava tallar amb els escàndols, la imatge". "Va tallar amb les coses bones i les dolentes", ha apuntat.