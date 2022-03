Santi Mina afirma a sala que l'agressió sexual de què se l'acusa va ser "relació consentida"

Els futbolistes Santi Mina i David Goldar abandonen l?Audiència Provincial d?Almeria @ep







La primera sessió celebrada a porta tancada de la vista oral contra els futbolistes Santi Mina i David Goldar per una presumpta agressió sexual a Mojácar (Almeria) el juny del 2017 ha conclòs després que tots dos acusats hagin ofert una versió exculpatòria davant del tribunal argumentat que va ser "una relació sexual consentida".





Santi Mina, per a qui la Fiscalia interessa una pena de vuit anys de presó pels nou anys i sis mesos que sol·licita l'acusació particular, ha estat el primer a ser interrogatori per les parts, si bé ha refusat respondre les preguntes formulades pel advocat de la denunciant.





A la seva declaració, que s'ha prolongat poc més de mitja hora, ha assegurat que el relat de fets que el Ministeri Públic qualifica com una agressió sexual dels articles 178 i 179 del Codi Penal, s'emmarquen en una "relació consentida", segons han indicat a Europa Press fonts judicials.





Per part seva, en la seva compareixença a continuació com a processat, David Goldar, contra qui la Fiscalia no formula acusació, però sí l'advocat de la víctima en considerar que hauria actuat com a "cooperador necessari", ha sostingut una versió exculpatòria en els mateixos termes .





A la mateixa sessió del judici que ha arrencat aquest dilluns i que el tribunal de la Secció Tercera de l'Audiència d'Almeria ha acordat se celebri a porta a tancada, ha declarat la denunciant, acompanyada per funcionaris del Servei d'Assistència a les Víctimes d'Andalusia (SAVA) i protegida en tot moment amb mig materials com un paravent per, tal com va instar el mateix Ministeri Públic al seu dia, "evitar la confrontació física" amb els acusats.





La prova testifical s'ha completat amb dues declaracions més, realitzades per sistema de videoconferència, ja que les parts han renunciat a una tercera que també estava assenyalada.





La vista oral es reprèn dimecres, en aquest cas en audiència pública per decisió del tribunal que presideix la magistrada Társila Martínez, amb la declaració en qualitat de testimonis de cinc agents de la Guàrdia Civil i tres detectius privats. Aquest dia també prestaran testimoni en qualitat de pèrits tres persones més.





L'última jornada prevista dijous inclou la compareixença de set persones més en qualitat de pèrits i documental. Tot seguit, les parts exposaran els seus informes finals i el judici quedarà vist per a sentència.









"ESPECIALMENT VULNERABLE"

La porta tancada s'ha acordat després que, al començament de l'acte de judici, l'acusació particular reiterés la petició que ja va formular al seu escrit de qualificació provisional perquè les tres sessions assenyalades fossin en absència de públic i mitjans de comunicació.





El lletrat Iván Bolaño ha al·legat davant la sala que els fets sotmesos a judici afecten les "més estricta intimitat" de la víctima i ha ressaltat que és "especialment vulnerable atesa la gran afecció psicològica que pateix encara avui dia".





"Entenem que en ser els acusats personatges públics el judici és un fet apetitós per a la premsa però celebrar en audiència pública suposaria un clar perjudici per a la víctima", ha esgrimit.





En el seu torn, el fiscal Miguel Blasco, també en la mateixa línia expressada en el seu escrit de qualificació provisional, s'ha adherit a la petició de l'acusació particular amb un breu "res a objectar".





La defensa de David Goldar ha estat la primera a intervenir i, després de remarcar el "conflicte d'interessos" plantejat entre "el dret a un judici públic, fonamental en un estat de dret democràtic" i el dret dels implicats "a la seva intimitat, perquè els fets que ella i ells narraran són situacions que afecten la seva esfera més íntima”.





"Especialment pel que s'abocarà en aquest acte de judici, la publicitat és una garantia per demostrar a la societat i als mitjans de comunicació l'essència del veritable ús del dol penal, però donem la raó parcialment a l'acusació particular i no ens oposaríem que la declaració de la denunciant i la dels acusats siguin a porta tancada, però les altres sessions han de ser en audiència pública", ha traslladat l'advocat Manuel Ollé, a la qual cosa s'ha adherit la lletrada Fátima Magdalena Rodríguez, defensa de Santi Mina.





Santi Mina i David Goldar han arribat a la seu de l'Audiència Provincial d'Almeria passades les 09.30 hores, mitja hora abans del començament programat per a la vista oral. Han aparegut a bord del mateix vehicle i han baixat al costat dels seus advocats, tots dos amb el rostre cobert amb una màscara i pas apressat fins a assolir la porta principal.





Al marge de la pena de presó, el fiscal interessa que s'imposi a Santi Mina mesura de llibertat vigilada per període de deu anys i que se li prohibeixi acostar-se a una distància inferior a 500 metres a la víctima o comunicar-s'hi pel mateix període de temps.





Per part seva, l'acusació particular, que és l'única que acusa David Goldar, interessa per a tots dos acusats penes de nou anys i sis mesos de presó; a Mina ho assenyala com a presumpte autor principal mentre que a Goldar ho acusa en qualitat de "cooperador necessari".





Remarca a l'hora de ponderar la pena de presó sol·licitada la "violència" i "intimidació" exercida per cometre els fets objecte de judici donada "ubicació" en què es va produir la presumpta agressió, la "pertinença" i la "superioritat física" de tots dos.









ESCRIT D'ACUSACIÓ FISCAL

L'escrit de qualificació provisional del Ministeri Públic, al qual ha tingut accés Europa Press, recull que Mina va accedir a la matinada del 16 de juny del 2017 a una caravana estacionada a les proximitats d'una coneguda discoteca de Mojácar ia l'interior de la qual estaven "la seva amic", el també futbolista gallec David Goldar, i la dona.





La Fiscalia sosté que hauria entrat "completament nu" i que, "amb ànim libidinós per satisfer la seva gana sexual i malgrat la manifesta voluntat contrària de la víctima", s'hi hauria dirigit dient-li: 'Mira, noia, tu m'agrades molt i crec que hauríem de fer alguna cosa'.





Quan la dona li va contestar que se n'havia anat a la caravana "amb David", l'escrit recull que el processat hauria sortit "un minut" per tornar a entrar-hi i, després de dir-li que "li havia agradat molt", presumptament perpetrar l'agressió sexual .





A més de lesions físiques "a conseqüència" de l'atac, la víctima pateix simptomatologia ansiosa "greu" relacionada amb els fets, perquè sol·licita que se l'indemnitzi amb 50.000 euros.

El fiscal subratlla que les seqüeles que pateix han suposat que es vegi "molt afectada la seva vida quotidiana" ja que pateix "trastorn d'estrès postraumàtic crònic directament relacionat" amb l'agressió sexual que s'enjudicia aquest dilluns.