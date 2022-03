La línia R1 de Renfe, condemnada a "desaparèixer"

Un vagó de tren de Renfe, imatges de fitxer @ep





El Col·legi de Geòlegs de Catalunya ha advertit aquest dilluns que la majoria de platges actuals i la R1 al seu traçat actual estan "condemnades a desaparèixer" i ha demanat el trasllat de la línia a l'interior.





Així ho ha expressat el director de l'Observatori del Georisco del col·legi, Joan Manuel Vilaplana , que aposta pel trasllat de la línia ferroviària a l'interior de la comarca del Maresme (Barcelona).





Ha lamentat que els diferents plans metropolitans de Barcelona i plans directors d'infraestructures ja no consideren el trasllat de la R1 a l'interior com a “una opció de futur”.





Vilaplana veu bé les obres de defensa i protecció davant d'efectes climàtics per incrementar la seguretat a curt termini, però creu que no haurien de considerar com a solució definitiva: "I, en cap cas l'alternativa al trasllat de la infraestructura".





Per això, veu "fonamental" desplaçar la R1 per a l'adaptació del litoral als nous escenaris d'emergència climàtica , i ha afegit que això ha de permetre obrir les poblacions costaneres a la mar amb una reconsideració en termes de plantejament urbanístic.





"Treure la barrera que significa la via de tren amb el seu terraplè a primera línia de costa ha de permetre guanyar espai, augmentar l'amplada de la platja per reduir l'erosió i facilitar la regeneració natural de les platges després dels temporals", ha defensat.





Vilaplana ha sostingut que això és poc efectiu si no hi ha sediments disponibles i ha assegurat que caldria fer una actuació integral i coordinada a tot el litoral de la comarca.





"Tot això no és gens fàcil de gestionar, però ja anem tard, no podem esperar. Fem una crida a les administracions perquè tinguin una mirada àmplia on l'urbanisme, la mobilitat, la seguretat i la sostenibilitat es considerin conjuntament", ha afegit .