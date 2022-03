El Congrés vota demà sobre l?augment de la despesa en Defensa fins al 2% del PIB

Sessió plenària al Congrés dels Diputats @ep







El Ple del Congrés es pronunciarà aquest dimarts sobre l'augment de la despesa en Defensa fins a un mínim del 2% del Producte Interior Brut (PIB), al qual s'ha compromès el Govern en línia amb l'acord adoptat per tots els països membres OTAN.





La votació tindrà lloc a iniciativa de Vox, que defensarà una modificació legislativa perquè es blinde per llei una dotació mínima del 2 per cent del PIB als Pressupostos Generals de l'Estat, després d'anys en què, denuncia, la dotació de Defensa ha estat "clarament insuficient", situant Espanya a la cua dels països 'aliats', només per davant de Luxemburg.





Aquesta reforma legislativa, que també inclou una proposta de llei de carrera militar única per acabar amb la sortida dels militars de tropa i marineria als 45 anys, ja va ser debatuda al Congrés fa gairebé un any i rebutjada amb els vots de PSOE, PP i Unides Podem; encara que en aquella ocasió el debat es va centrar en la situació professional dels efectius de les Forces Armades.





Vox reprèn ara la iniciativa per portar al Ple la seva defensa d'un augment de la despesa en Defensa, que avisa que afecta tant el material amb què compten els Exèrcits i l'Armada com el personal militar, “el recurs més crític de les Forces Armades i el que més escassejarà".









DIVISIÓ DE VOT PSOE-UNIDES PODEM

Com a conseqüència de la invasió d'Ucraïna, el president del Govern ja va anunciar un augment del pressupost de Defensa, fet que va generar una nova crisi amb els seus socis d'Unidas Podemos. Aquesta divisió ja es va reflectir aquesta setmana al Congrés en la votació d'una iniciativa a la Comissió de Defensa que marcava aquest 2% com a objectiu a assolir, que va tirar endavant amb els vots de PP, PSOE i Vox i en què Unides Podem va optar per l'abstenció.





També al Congrés, aquest dimecres la ministra de Drets Socials i Agenda 2030 i líder de Podem, Ione Belarra, ha defensat que a Espanya són necessàries més polítiques socials, inversió en educació i sanitat públiques, ajudes a la dependència o polítiques feministes, i " menys tancs".





Davant les crítiques, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va replicar que invertir en Defensa és "invertir en pau" i es va mostrar sorpresa que es qüestioni l'augment de la despesa militar "en un moment tan dramàtic" com el que ha generat la ofensiva russa a Ucraïna.









"UN ACTE DE JUSTÍCIA"

Vox insisteix a denunciar que la dotació del Ministeri de Defensa actualment als Pressupostos és inferior a l'1% i això repercuteix tant en el sosteniment dels materials amb què compten les Forces Armades com en la situació del seu personal.





"L'augment del pressupost no és només una qüestió estratègica, sinó un acte de justícia que permeti dignificar la vida dels homes i les dones que vesteixen l'uniforme castrense", sosté Vox en el text de la proposició de llei.