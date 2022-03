Iberdrola demana una legislació estable per no comprometre la inversió futura en energies netes

Fòrum Europapress @ep





El president d'Iberdrola Espanya, Armando Martínez , que ha participat avui al fòrum organitzat per l'agència Europa Press i McKinsey & Company, ha defensat una legislació estable que no comprometi les fortes inversions previstes en energies netes i renovables . "Es tracta d´inversions amb rendibilitats a 15 o 20 anys, que requereixen marcs regulatoris estables".





A parer seu, cal ser curós amb la modificació de les condicions legislatives per qüestions puntals, com passa ara amb la guerra d'Ucraïna, ja que “poden alentir la capacitat inversora”.





Aquesta és una de les dues premisses que considera important, estabilitat normativa i laltra qüestió, lacceleració en laprovació dels permisos per construir les plantes renovables.





“Moltes empreses fem uns plans de creixement per a desenvolupament per a renovables, però hi ha un problema amb els permisos. Per a instal·lacions que triguen a construir-se vuit mesos, els permisos es retarden dos o tres anys”, ha precisat.





Armando Martínez té clar que, si es vol accelerar el procés de descarbonització amb el foment de les renovables, les administracions han d'”agilitzar els permisos ”.





El president d'Iberdrola Espanya que ha participat al fòrum 'Generació d'oportunitats', s'ha mostrat partidari que la societat faci una aposta decidida per les energies renovables per accelerar el procés de descarbonització del planeta i per l'autoabastament energètic.





"Cada vegada és més clar, hem de veure com portem a l'acceleració l'autosuficiència", ha precisat relacionant-ho amb la guerra a Ucraïna i la necessitat que Europa deixi de dependre del gas rus.





“El toolbox de la Unió Europea s'ha de mantenir. La inversió en renovables és la solució al problema”. Pel president d'Iberdrola Espanya, el problema del preu de l'energia “són els alts preus del gas”. “Hem de tenir energia més descentralitzada i més neta”.





Armando Martínez ha recordat com el president de la companyia, Ignacio Galán, va apostar fa més de 20 anys per les energies renovables. Des d'aleshores, ha dit, Iberdrola ha invertit 150.000 milions d'euros en renovables, cosa que li ha permès multiplicar per gairebé sis el seu valor en aquest període de temps.





Així mateix, ha insistit que la companyia ha reduït la seva petjada de carboni fins a situar-se, ara, a gairebé la meitat de la mitjana del sector. Aquesta aposta per l'energia neta va de la mà de l'aposta social: “ Per cada ocupació fixa que crea Iberdrola es desenvolupen deu indirectes, ascendint així a 400.000 persones les que treballen al voltant de la companyia a tot el món ”.