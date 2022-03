Lastra retreu al PP haver votat contra l'estat d'alarma i sosté que "l'invalida per governar"

La vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra @ep







La vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra , ha afirmat aquest dilluns que el fet que el PP votés en contra de l'estat d'alarma durant la pandèmia de Covid-19 "els invalida per governar".





En un acte del PSOE sota el títol de 'Lliçons apreses després de dos anys de pandèmia', Lastra ha assenyalat que el PP, tot i ser el primer partit de l'oposició, d'haver governat Espanya i d'aspirar a governar un altre cop, en aquest moment va claudicar davant l'extrema dreta en oposar-se a "l'única eina per salvar vides".





Lastra feia referència així al primer estat d'alarma, decretat pel Govern el març del 2020 i la pròrroga del qual es va votar sis vegades al Congrés dels Diputats. El PP va votar a favor les tres primeres ocasions, a la quarta es va abstenir i finalment va votar en contra de la cinquena i la sisena.





Per a la número dos del PSOE aquesta va ser la lliçó "més dura" i ha assenyalat que el PP haurà d'explicar per què va votar-hi en contra i va posar en risc la vida dels espanyols.





D'aquesta manera ha recriminat que en el pitjor d'aquells mesos del 2020 s'oposessin a convalidar l'estat d'alarma al costat de l'extrema dreta i, per tant, votés en contra de "protegir els autònoms, les empreses i les dones víctimes de violència de gènere que estaven tancades a casa amb els seus maltractadors", ha afirmat.









LI DEMANEN ALTRES COSES PER CONVALIDAR L'ESTAT D'ALARMA

Així, ha assenyalat que el PP sempre anteposa l'interès partidista i que per tant cal extreure la lliçó a futur que "hi ha coses que són així i no canviaran" perquè, segons ha afirmat, ja ho van fer amb els expresidents del Govern, Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero. "Ara ens ha tocat a nosaltres i al país", ha lamentat.





En la mateixa línia, ha assenyalat que en aquell moment hi havia "alguns polítics" que per convalidar el reial decret de l'estat d'alarma demanaven coses "que no tenien res a veure" amb aquest decret, tot i que no hi havia vacunes ni tractament contra la malaltia i hi havia centenars de morts.





"Ens exigien coses que no tenien res a veure ni amb salvar vides ni amb salvar llocs de treball", ha indicat. "Algun dia escriurem allò d'aquells mesos", ha afegit, en referència a aquesta experiència que ha qualificat com l'època "més dura" de la seva vida.









EL GERMÀ D'AYÚS

La vicesecretària general del PSOE també ha llançat un retret a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i ha assenyalat que en plena pandèmia, mentre la societat treballava en comunitat per intentar aportar solucions, el seu germà "feia negoci amb la vida i la salut dels madrilenys", ha acusat.





Lastra es referia així al cas de Tomás Díaz Ayuso, que va cobrar una quantitat d'una empresa que va vendre mascaretes a la Comunitat de Madrid, i que el PSOE ha denunciat davant de la Fiscalia Anticorrupció.