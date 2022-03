La fi de la globalització: la guerra d'Ucraïna transforma l'economia mundial

Planeta Terra @ep





El món no tornarà a ser el mateix després de la invasió d' Ucraïna per part de Rússia . El fundador de l'empresa més gran del món en gestió d'actius, BlackRock Inc., ha afirmat que la guerra Rússia-Ucraïna està posant fi a l'era de la globalització.





El director executiu de BlackRock, Larry Fink , s'ha dirigit als seus accionistes a través d'una carta que ha fet saltar les alarmes a tots els mercats. Segons explica, la "desvinculació de Rússia de l'economia global" després del seu assalt a Ucraïna ha fet que els governs i les empreses examinin la dependència d'altres nacions. " La invasió russa d'Ucraïna ha posat fi a la globalització que hem experimentat durant les darreres tres dècades ", va escriure Fink.





A la seva carta anual per a inversors , Fink assegura que segueix creient en els beneficis de la globalització: “L'accés al capital global permet a les empreses finançar el creixement, als països augmentar el desenvolupament econòmic ia més persones a experimentar el benestar financer”. No obstant això, potser aquest escenari ja sigui cosa del passat





Les sancions imposades pels EUA, la UE i els seus aliats han expulsat en gran mesura Rússia del sistema financer mundial, mentre que nombroses empreses occidentals han abandonat o suspès les operacions al país com a càstig. La guerra econòmica mostra el que es pot aconseguir quan les empreses, amb el suport de les seves parts interessades, s'uneixen en resposta a la violència i l'agressió, assegura Fink.







“L'agressió de Rússia a Ucraïna i la seva posterior desvinculació de l'economia global impulsarà les empreses i els governs de tot el món a reavaluar les seves dependències i tornar a analitzar les empremtes de fabricació i acoblament, cosa que Covid ja havia incitat a molts a començar a fer”, assenyala.





Amb la globalització en decés, alguns analistes comencen a recomanar centrar-se inversions locals, que per als inversors inclourien empreses els ingressos de les quals provenen majoritàriament de les vendes nacionals i els actius de les quals es troben principalment al país on es vulgui realitzar l'operació.







De la mateixa manera, s'espera una pressió més gran a l'alça sobre la inflació a mesura que les cadenes de subministrament més curtes augmenten els costos . Tot i això, algunes expectatives al voltant de la desglobalització poden no estar a l'altura de la realitat. Després de tot, què passarà si en un parell d'anys el competidor d'una empresa torna a fer negocis amb persones de tot el món i el pot guanyar en preu? “Tornes al model anterior? No és un punt de vista competitiu fàcil”, explica Ed Keon, estrateg en cap d'inversions de PGIM Quantitative Solutions, en una entrevista telefònica.









És probable que les forces competitives mantinguin “almenys un grau substancial de globalització” malgrat els corrents creuats a curt termini, considera Keon. A curt termini, el comerç més simple aquest any ha estat observar àrees que han tingut una inversió insuficient durant anys, inclosa la infraestructura d'energia i materials, conclou.