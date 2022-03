Continua la vaga del sector educatiu i la Conselleria adverteix de l'impacte econòmic de les seves demandes

La directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell @ep







El govern ha advertit avui de les conseqüències a nivell econòmic que podrien tenir les demandes que els sindicats educatius han llançat als carrers aquest darrer mes de març. Així ho ha afirmat la Conselleria d'Educació, que assegura que les reivindicacions dels sindicats educatius suposen “una reversió de retallades que té un impacte econòmic altíssim”.





"No es poden fer totes de cop perquè estem gestionant diners públics", ha sostingut aquest dilluns la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell , en declaracions als periodistes després de la quarta i última mediació amb els sindicats, que es ha saldat sense acords, per la qual cosa es mantenen les vagues.





Collell ha desmentit les crítiques que han formulat els sindicats: “ No hem estat immobilistes en cap moment, al contrari. La posició inicial era allunyada però per part del departament s'han fet els moviments necessaris i que ajudaven a l'acostament ”.





Ha explicat que a la mediació la Conselleria ha traslladat als sindicats els costos i l'impacte econòmic de cada mesura que proposaven, i que “ totes les mesures, alhora i en el mateix moment, no es poden dur a terme ”, i ha assegurat que s‟ha contestat cada proposta sindical, fins i tot les que s‟han afegit durant la mediació.









ELS SINDICATS SE SENTEN ENGANYATS

Mentrestant, els sindicats educatius UstecStes, CCOO, Intersindical-CSC, AspepcSps, UGT, CGT i Usoc han anunciat que mantenen la vaga convocada per a aquest dimarts i dimecres en fracassar la mediació amb la Conselleria d'Educació , que han titllat de "engany històric".





En declaracions als periodistes després de la mediació, portaveus sindicals han lamentat que l'administració ha aportat "noves propostes que no només no reverteixen les retallades sinó que presenten noves retallades" .





Han sostingut que la Conselleria no ha fet cap proposta sobre les 14 reivindicacions sindicals i, segons han explicat, ha estat la mediació de la Conselleria de Treball qui ha suggerit abandonar les reunions en no veure avenços.





Per ara, sindicats insisteixen que la vaga no cessarà tret que se satisfacin les seves demandes.

























Els sindicats faran aquest dimarts i dimecres les dues darreres jornades de vaga a l'escola pública catalana d'aquest març, després de fracassar la mediació amb la Conselleria d'Educació.





Les organitzacions es manifestaran a Barcelona a les 11.30 hores des dels Jardinets de Gràcia fins a la Conselleria, en un recorregut idèntic al de la primera jornada de vaga del dia 15.









NOVA REUNIÓ DIJOUS

Collell ha afirmat que la Conselleria "està en el camí de reversió de retallades", amb mesures la reducció de ràtios, la conversió de terços de jornada en mitges jornades, la jubilació anticipada a les concertades o el complement salarial per a les direccions.





Tot i això, ha sostingut que l'horari de permanència als centres "no està damunt la taula" , al contrari del que han enlletgit els sindicats, que han afirmat que el departament ha plantejat un augment.





Collell ha esperat que les organitzacions es tornin a reunir amb el departament en una taula sindical convocada per dijous, perquè "és l'espai" per negociar les reivindicacions.





També ha defensat que l'administració no quedi "bloquejada" per la negociació sindical, sinó que ha de continuar emprenent els tràmits administratius necessaris per al curs vinent.