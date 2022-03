Convocada una manifestació a Puigcerdà contra els Jocs Olímpics d'Hivern Pirineu-Barcelona 2030

La coordinadora de la Generalitat del projecte de candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030, Mònica Bosch, avui davant dels mitjans @ep







La plataforma Stop Jocs Olímpics ha convocat aquest dilluns des d'Espui (Lleida) una manifestació el proper 15 de maig a Puigcerdà (Girona) per mostrar el seu rebuig a la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern Pirineu-Barcelona 2030 amb el lema ' Per un Pirineu Visc, Stop Jocs'.

















Davant els avenços de l' @govern per formalitzar la candidatura @stopjjoo seguim reclamant:



👉 Retirada del projecte olímpic

👉 Publicació del projecte i pressupost abans de la consulta

👉 Consulta amb una pregunta clara a les nou comarques afectades amb igualtat de condicions pic.twitter.com/XC5ERojupy — Plataforma #StopJJOO (@stopjjoo) March 28, 2022





















La manifestació vol aglutinar tot el moviment d'oposició als Jocs Olímpics, "per unir les veus crítiques de tot el territori i més enllà del Pirineu, interpel·lant entitats, col·lectius i persones amb sensibilitat ecologista", ha informat la plataforma, en un comunicat.





Els convocants han fet una crida a totes les persones “que creuen que la candidatura dels Jocs Olímpics no és la solució als problemes estructurals de les comarques del Pirineu”.

"Des de la plataforma defensem que els Jocs Olímpics han de ser la palanca del canvi de model pel Pirineu però també per a la resta del país i que aquest macroesdeveniment només portarà pa per avui i gana per demà", assenyala la plataforma.





Sobre la consulta, que es preveu que durant aquesta setmana convoqui el president de la Generalitat, Pere Aragonés, la plataforma considera que Govern no pot trucar a votar la població "sense que es facin públics tots els informes que ha d'incloure el projecte, econòmic, el dimpacte ambiental i el pressupost".









CONSULTA A MÉS COMARQUES

Defensa també que l'àmbit territorial d'aquesta consulta ha d'incloure tots els municipis de les comarques del Solsonès (Lleida), Berguedà (Barcelona i Lleida) i Ripollès (Girona) “podent votar amb igualtat de condicions que a la resta de les sis comarques del Alt Pirineu i Aran".





En aquest context, els convocants de la manifestació exigeixen una pregunta clara i concisa i amb resposta binària i fa una proposta: "Vols que el Pirineu aculli uns Jocs Olímpics d'hivern?".





La plataforma ha assenyalat que des del 2010 s'estan destinant recursos públics a aquesta candidatura, "que no és més que una menjadora de sous, dietes i informes de càrrecs i empreses que en viuen precisament".