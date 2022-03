El portaveu del Kremlin afirma que ningú està pensant a utilitzar armes nuclears a Ucraïna

El portaveu del Kremlin, Dimitry Peskov, ha afirmat aquest dilluns que les paraules del president rus, Vladímir Putin, sobre la intervenció de tercers països a "l'operació militar especial" no es referien a les armes nuclears i que ningú està pensant a utilitzar aquest tipus d'armes a Ucraïna.

"Qualsevol resultat de l'operació, per descomptat, no és motiu per a l'ús d'un arma nuclear. Tenim un concepte de seguretat que estableix molt clarament que només quan existeix una amenaça per a l'existència de l'estat al nostre país, podem utilitzar i realment utilitzarem armes nuclears per eliminar l'amenaça", ha explicat.





El Kremlin @ep





D'aquesta manera, davant la possibilitat d'utilitzar armes nuclears en el cas que un tercer actor s'involucri, Peskov ha deixat clar en una entrevista en la cadena de televisió PBS que "no creu" que el president de Rússia, Vladimir Putin, es referís, amb les seves paraules, a usar armes nuclears.





En concret, Peskov es referia al discurs pronunciat pel president rus quan va anunciar la "operació militar especial" a la regió del Donbass, en el qual va advertir "a diferents estats que no interferissin en els assumptes entre Ucraïna i Rússia durant l'operació".





"Ningú està pensant a utilitzar (o) ni tan sols en la idea d'utilitzar armes nuclears", ha dit, agregant que Putin va ser "bastant audaç" en dir (a terceres parts) "no interfereixin", ja que, en el cas de fer-ho, "tenim totes les possibilitats per impedir-ho i castigar" a tots els que vagin a fer-ho.





El portaveu del Kremlin ha descrit, a més, com a "alarmants" les recents declaracions del president nord-americà, Joe Biden, sobre el seu homòleg rus, Vladímir Putin, hores després que l'inquilí de la Casa Blanca matisés que no advoca per un canvi de règim al país eurasiàtic.





"La seva declaració sobre si Putin no hauria o no d'estar al poder a Rússia és, per descomptat, inacceptable. No correspon al president dels Estats Units decidir qui serà i qui és el president de Rússia, és el poble de Rússia el que ho decideix durant les eleccions", ha incidit Peskov.





Peskov ha posat l'accent en què els països occidentals han declarat una guerra econòmica total contra Rússia. "Hem d'adaptar-nos a les noves condicions. I, desgraciadament, aquestes condicions són bastant poc amistoses", ha dit respecte les sancions imposades a Rússia.





"Els països d'Europa Occidental, els Estats Units, el Canadà, Austràlia, en realitat estan dirigint la guerra contra nosaltres en el comerç, en l'economia, en l'embargament de les nostres propietats, en l'embargament dels nostres fons, en el bloqueig de les nostres relacions financeres. I hem d'adaptar-nos a la nova realitat", ha destacat el portaveu del Kremlin.





En aquest context, el portaveu del Kremlin, Dimitry Peskov, ha advertit aquest dilluns que Rússia no proporcionarà gas "per caritat" als països "hostils" que no vulguin pagar-ho en rubles.





Peskov ha reconegut que el procés de subministrament de gas és "molt complicat" i ha indicat que Moscou encara avalua els detalls d'aquest subministrament després de revelar els seus plans d'exigir el pagament per la matèria primera en rubles per als països que han imposat sancions en represàlia a la invasió d'Ucraïna.





Si bé no ha avançat possibles mesures contra els països que no vulguin pagar en la moneda russa, sí que ha assegurat que Rússia "definitivament" no proporcionarà gas a Europa "gratis". "Això segur", ha incidit, remarcant que "és difícilment possible comprometre's amb la caritat" en la situació actual del país euroasiàtic, segons ha recollit l'agència de notícies russa TASS.





Per la seva banda, els països del G7 han expressat aquest dilluns el seu rebuig davant la intenció de Rússia i han considerat que la imposició és "inacceptable".





Putin va expressar la intenció de canviar la moneda de pagament del gas la setmana passada, encara que va garantir que Rússia continuarà subministrant gas d'acord amb els volums i els preus establerts.