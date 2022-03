Barcelona, col·lapsada per la vaga dels sindicats educatius

Els sindicats d'educació tallen la Gran Via /@Catalunyapress





Els sindicats educatius Ustec·Stes, CC.OO., Intersindical-CSC, Aspepc·Sps, UGT, CGT i Usoc realitzen aquest dimarts i dimecres les dues darreres jornades de vaga a l'escola pública catalana d'aquest març, després de fracassar la mediació amb la Conselleria d'Educació. Però encara que la manifestació principal és a les 11:30h, a primera hora del matí d'aquest dimarts s'estan produint quatre bloquejos simultanis a la ciutat: a la Ronda litoral, a la Ronda de Dalt, a la Meridiana i a la Gran Via de les Corts Catalanes.











La d'aquest dimarts és la quarta jornada de vaga, ja que les tres primeres es van fer del 15 al 17 de març, que se suma a l'atur contra el 25% de castellà del dia 23 passat i a la vaga feminista del 8 de març.







EMBÚS PER ACCEDIR A BARCELONA





Està previst que les organitzacions es manifestin a les 11:30h des dels Jardinets de Gràcia fins a la Conselleria, en un recorregut idèntic al de la primera jornada de vaga del dia 15. No obstant això, són moltes les persones que han sortit als carrers, amb pancartes a la mà, i tallen les principals vies d'accés a la ciutat.





Els talls simultanis a quatre zones de Barcelona estan produint embussos quilomètrics que mantenen els vehicles aturats.





Els talls a Barcelona provoquen embussos /@Catalunyapress









MEDIACIÓ SENSE ACORDS



Aquest dilluns, a la quarta i última reunió de mediació, sindicats i Conselleria no van arribar a cap acord. Així, no van dubtar a escriure un comunicat conjunt i titllar el procés d'"engany històric".





Van afegir que l'administració va aportar "noves propostes que no només no reverteixen les retallades sinó que presenten noves retallades", com una ampliació de l'horari de permanència del centre, i van titllar la Conselleria d'immobilista.





Alhora, la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, ha afirmat que les peticions sindicals tenen un "impacte econòmic altíssim" i ha vist impossible fer-les totes de cop.





Des de CGT de Catalunya, present als talls simultanis d'aquest matí, expliquen en un tweet recollit per Catalunyapress que cal que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, “deixi enrere la mandra i la por d'intervenir i treballi una mica”. A més, avisen que o reverteixen les retallades o seguiran amb la vaga.









SERVEIS MÍNIMS IM OTIUS DE LA VAGA





El Govern manté uns serveis mínims d'un docent per cada tres aules en educació infantil, primària i secundària, el 50% de les plantilles en centres d'educació especial i guarderies i s'haurà de garantir la presència d'una persona de l'equip directiu per cada centre, el 50% de la plantilla de monitors, el servei de cuina, el servei d'acollida, els extraescolars i el servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials.





La convocatòria de vaga, que es va registrar el 4 de març passat, reivindica invertir el 6% del PIB en educació, la "reversió de les retallades" --restabliment de l'horari lectiu anterior, reducció de ràtios, recuperació del poder adquisitiu perdut, entre altres mesures--, l'estabilització del personal, la retirada del nou currículum i, també, de l'ordre de calendari escolar.