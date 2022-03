Barcelona, col·lapsada per la vaga dels sindicats educatius que continuen amb la seva 4a jornada de protestes

Els sindicats d'educació tallen la Gran Via /@Catalunyapress





Els sindicats educatius UstecStes, CCOO, Intersindical-CSC, AspepcSps, UGT, CGT i Usoc realitzen aquest dimarts i dimecres les dues darreres jornades de vaga a l'escola pública catalana d'aquest març, després de fracassar la mediació amb la Conselleria d'Educació . La marxa ha sortit dels Jardinets de Gràcia pocs minuts abans de les 12.00 hores i s'adreça cap a la Conselleria d'Educació de la Generalitat per l'avinguda Diagonal.





La pancarta unitària demanava "prou d'imposicions i de retallades" i els manifestants han substituït el càntic 'Cambray, dimissió', corejat en les anteriors manifestacions, per 'Cambray, cese', a més de 'No són cinc dies de vacances, son deu anys de retallades'.





En declaracions als periodistes abans d'iniciar la marxa, Iolanda Segura, d'UstecStes , ha reafegit l'"immobilisme" de la Conselleria d'Educació durant les quatre reunions de mediació -l'última de les quals aquest dilluns, que s'ha saldat sense acords- - i ha assegurat que les mobilitzacions es repetiran si no arriben propostes del departament per al proper curs.









Teresa Esperabé, portaveu de CC.OO. , ha demanat el cessament del conseller Josep Gonzàlez-Cambray per "mala fe negociadora" perquè no ha volgut, en les seves paraules, cap acostament amb la part sindical.





Des d' Intersindical-CSC, Bernat Pèlach ha lamentat que la Conselleria no ha plantejat solucions a curt termini i ha dit que no poden acceptar propostes a tres o quatre anys vista, o per a la propera legislatura: “Que assumeixin el problema”.





Per part d' AspepcSps, Joan Alís ha sostingut que la gent no és conscient de la talla moral de la cúpula de la Conselleria –textualment– i ha advertit que demanaran més dimissions: “De moment només demanem el cap del conseller. si no el cessen, és que el problema no és només ell”.





Lorena Martínez, d'UGT , ha assegurat que la Conselleria "no té cap interès a revertir totes les peticions" i ha apuntat que li queda sensació de presa de cabells després de la mediació.

















La portaveu de CGT, Marta Minguell a, ha defensat que “l'única forma de partir de zero en la negociació és el cessament del conseller: és un ultimàtum”.





Finalment, des d'Usoc, Carles Viñallonga ha apuntat que “aquest problema es farà més gran i acabarà afectant el partit del Govern” i s'ha preguntat si els polítics tenen discursos diferents abans i després de les eleccions.





BARCELONA, COLLAPSADA PER QUATROCORTS SIMULTÀNIS





Encara que la manifestació principal estava convocada a les 11:30h, a primera hora del matí d'aquest dimarts s'han produït quatre bloquejos simultanis a la ciutat : a la Ronda litoral, a la Ronda de Dalt, a la Meridiana i la Gran Via de les Corts Catalanes a la sortida cap a l'Hospitalet de Llobregat, davant la Campana.









Els talls simultanis a quatre zones de Barcelona estan produint embussos quilomètrics que mantenen els vehicles aturats.









Els talls a Barcelona provoquen embussos /@Catalunyapress









MEDIACIÓ SENSE ACORDS



Aquest dilluns, a la quarta i última reunió de mediació, sindicats i Conselleria no van arribar a cap acord. Així, no van dubtar a escriure un comunicat conjunt i titllar el procés d'"engany històric".





Van afegir que l'administració va aportar "noves propostes que no només no reverteixen les retallades sinó que presenten noves retallades", com una ampliació de l'horari de permanència del centre, i van titllar la Conselleria d'immobilista.





Alhora, la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, ha afirmat que les peticions sindicals tenen un "impacte econòmic altíssim" i ha vist impossible fer-les totes de cop.





Des de CGT de Catalunya, present als talls simultanis d'aquest matí, expliquen en un tweet recollit per Catalunyapress que cal que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, “deixi enrere la mandra i la por d'intervenir i treballi una mica”. A més, avisen que o reverteixen les retallades o seguiran amb la vaga.









SERVEIS MÍNIMS IM OTIUS DE LA VAGA





El Govern manté uns serveis mínims d'un docent per cada tres aules en educació infantil, primària i secundària, el 50% de les plantilles en centres d'educació especial i guarderies i s'haurà de garantir la presència d'una persona de l'equip directiu per cada centre, el 50% de la plantilla de monitors, el servei de cuina, el servei d'acollida, els extraescolars i el servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials.





La convocatòria de vaga, que es va registrar el 4 de març passat, reivindica invertir el 6% del PIB en educació, la "reversió de les retallades" --restabliment de l'horari lectiu anterior, reducció de ràtios, recuperació del poder adquisitiu perdut, entre altres mesures--, l'estabilització del personal, la retirada del nou currículum i, també, de l'ordre de calendari escolar.