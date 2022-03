La L4 del metro de Barcelona no circula entre Barceloneta i Passeig de Gràcia

Metro de Barcelona @ep









La circulació de la línia 4 del Metro de Barcelona està interrompuda aquest dimarts al matí entre les parades de Barceloneta i el Passeig de Gràcia.





La interrupció és deguda a una "incidència de manteniment" durant la nit amb una maquinària, han informat fonts de TMB.





Un bus alternatiu cobreix el recorregut entre les dues parades i per ara no hi ha previsió sobre quan es podrà restablir el servei complet a la línia.