Will Smith demana perdó: "El meu comportament va ser inacceptable i indefensable"

Will Smith @ep





Will Smith s'ha convertit en el gran protagonista de l'última gala dels Oscars , i no precisament per alçar-se amb l'estatueta a Millor Actor pel seu paper a 'El método Williams', sinó pel cop de puny que li va clavar a Chris Rock després de que l'humorista fes una broma sobre Jada Pinkett-Smith.





Fora de si, l'inoblidable 'príncep de Bel Air' pujava a l'escenari després que el presentador comparés la seva dona, que pateix d'alopècia, amb la tinenta O'Neil - a qui va donar vida Demi Moore a la pel·lícula del mateix nom - pel seu cap rapat. Una 'mofa' que Will va atacar agredint Rock abans d'advertir-lo a crits que es tragués el nom de Jada de la seva 'puta boca'.





Una actitud molt polèmica que ha provocat que molts hagin demanat que li retirin l'Oscar i sobre la qual ara s'ha pronunciat l'actor, entonant el mea culpa i confessant que està "avergonyit" i que el seu "comportament no va ser el de l'home que vull" ser". Will Smith, posant somrient amb el seu Oscar - Doug Peters/PA Wire/dpa 29/3/22, 10:03 Will Smith entona el mea culpa després del cop de puny a Chris Rock: "El meu comportament va ser inacceptable i indefensable".





“ La violència, en qualsevol de les formes, és verinosa i destructiva. El meu comportament ahir a la nit va ser inacceptable i indefensable ” ha admès Will, que en les seves primeres declaracions després de la seva agressió a Rock s'ha dirigit directament a l'humorista per demanar-li perdó: “M'agradaria disculpar-me públicament amb tu, Chris. Vaig estar fora de lloc i em vaig equivocar”.





"Les bromes a la meva costa són part de la feina, però un acudit sobre la condició mèdica de Jada va ser massa per a mi i vaig reaccionar emocionalment", ha reconegut l'actor que, penedit, també s'ha disculpat amb l'Acadèmia de Hollywood, amb els assistents a la gala dels Oscars i amb el públic que va tenir a veure una agressió que, confessa, va ser "inacceptable" i "indefendible".