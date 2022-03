​El Laboratori de l’Arnau de Vilanova aconsegueix l’acreditació de qualitat per la norma ISO 15189

Miembros del grupo de laboratorio de l'Arnau/ @ICS





El Servei d’Anàlisis Clíniques de l’ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran i de Gestió de Serveis Sanitaris ha estat distingit recentment amb l’acreditació de qualitat per la norma ISO 15189. El servei ja disposava, des de l’any 2004, del reconeixement de qualitat amb la certificació ISO 9001. Amb la consecució de l’acreditació per la norma ISO 15189, el Laboratori fa un pas endavant i es converteix en l’únic laboratori de l’ICS que disposa del reconeixement per les dues normes. La norma ISO 15189 és una norma específica dels laboratoris clínics i està reconeguda internacionalment.





La cap del servei d’Anàlisis Clíniques, Mercè Ibarz, afirma que “aquest reconeixement no hagués estat possible sense la gran professionalitat i l’esforç de l’equip que en forma part”.





El Laboratori Clínic de l’ICS Lleida va ser el primer laboratori de l’ICS a ser autoritzat pel Departament de Salut per realitzar proves PCR de COVID-19. El passat 2021 va atendre prop d’un milió de peticions analítiques i va realitzar 8 milions de determinacions (8.018.293). El nombre de PCR de COVID-19 realitzades des de l’inici de la pandèmia fins al mes de març de 2022 és de 603.064.





Ubicat a la primera planta de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, el Laboratori compta amb un equip multidisciplinari que atén les àrees de bioquímica, immunoquímica, farmacocinètica, genètica, medicina reproductiva, citologia hematològica, hemostàsia, microbiologia i urgències.





El Laboratori atén la demanda analítica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i de l’Hospital Universitari de Santa María. Així mateix, dona cobertura a l’atenció primària de tota la Regió Sanitària Lleida. El Laboratori també actua com a centre de referència del Pirineu i també dona suport a l’atenció privada del territori.





És missió del Laboratori proporcionar informació útil per a l’activitat clínica, de manera eficient, mitjançant processos analítics d’alta qualitat i amb un procés continuat d’interrelació entre els professionals que intervenen en la totalitat del procés. Per això, disposa de la tecnologia més avançada i de professionals altament qualificats. La presa de mostres està descentralitzada amb una xarxa de més de 200 mòduls d’extracció distribuïts en els centres de la zona d’influència.





El Laboratori realitza també activitats d’investigació, forma part de l’Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida (amb una línia pròpia de recerca) i potencia la collaboració amb altres línies de recerca de l’àmbit hospitalari i de l’atenció primària. A més, el Laboratori forma part de grups internacionals de l’European Federation Laboratory Medicine (EFLM) i de la International Federation Clinical Chemistry (IFCC).