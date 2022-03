El PP demana a Sánchez baixar impostos si busca un acord

Cuca Gamarra @ep





La coordinadora general del PP i portaveu del Grup Popular al Congrés, Cuca Gamarra , ha exigit aquest dimarts al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez , baixar impostos si vol buscar acords amb el primer partit de l'oposició en el pla de xoc davant la crisi , ja que, segons ha dit, sense aquesta rebaixa fiscal és "difícil" afrontar la inflació.









Gamarra considera que "una baixada dels impostos directes" que afecten el gasoil i la gasolina seria "molt més eficaç que el plantejament que ha fet el Govern". Per això, ha "convidat" l'Executiu a analitzar i estudiar aquestes rebaixes fiscals per incorporar-les perquè "serà bo per als espanyols".





"I això ha de ser el diàleg i la recerca de la unitat. I si aquesta unitat de què tant parla Pedro Sánchez realment la vol practicar, té una grandíssima oportunitat analitzant aquestes propostes de baixades d'impostos que ell mateix va assumir i es va comprometre a la Palma”, ha dit, per afegir que es tracta de “complir” la seva pròpia paraula.





En una entrevista a Antena 3, Gamarra ha admès que s'ha assabentat de les propostes "més per la premsa" que per la trucada telefònica que va mantenir diumenge a la nit amb el ministre Félix Bolaños , perquè "no va aprofundir" ni "va abastar totes les mesures que s'han conegut després.





Dit això, ha subratllat que el PP des del primer moment ha sol·licitat l'esborrany del reial decret que va aquest dimarts al Consell de Ministres i s'ha queixat de no haver rebut res. Segons la seva opinió, el Govern hauria d'haver-ho facilitat "com a mínim al principal partit de l'oposició si realment el que vol és buscar acords".





RACIONALITZACIÓ DE LA DESPESA PÚBLICA





En ser preguntada si la condició del PP per donar suport a aquest decret és que hi hagi una baixada d'impostos, Gamarra ha dit que al que està disposat el seu partit és "a recolzar que hi hagi rebaixes fiscals" i ha recalcat que el que demanen és que " es compleixi allò a què el mateix president del Govern es va comprometre" a la Conferència de Presidents de la Palma.





"Però aquestes baixades d'impostos brillen per la seva absència en les mesures que es volen aprovar i sense baixades d'impostos és molt difícil que es pugui afrontar la inflació, que és contra el que hem de lluitar al nostre país i en el que s'hauria d'estar implicant. Govern per fer-ho d?una manera sempre ràpida, ràpida i eficaç", ha assenyalat.





A més, Gamarra ha defensat la racionalització de la despesa pública i ha dit que la primera que hauria de "donar exemple" és el mateix Executiu, en un moment en què els espanyols s'estan "prement el cinturó" per arribar a final de mes.





La dirigent del PP ha ressaltat que hi ha altres mesures que recull el reial decret però el seu partit "desconeix l'abast de les mateixes", per això vol analitzar-les en "profunditat" abans de donar la seva opinió, cosa que no han pogut fer perquè, segons ha reiterat, no tenen l'esborrany del decret. "Si no són positives, evidentment no comptaran amb el nostre suport", ha postil·lat.





És més, ha assegurat que hi ha qüestions que afecten l'àmbit laboral i hi ha “desconcert” entre els agents socials. "A aquest Govern el que li falta és capacitat d'escolta. Ha perdut el pols del carrer i la sensibilitat, però també la capacitat de diàleg", ha recalcat.