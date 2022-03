L'alcalde de Reus es retirarà el 2023

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, no continuarà liderant l'Ajuntament /@EP





Carles Pellicer, alcalde de Reus, ha informat aquest dilluns que no es presentarà a les eleccions municipals del 2023. "Seguiré treballant incansablement fins a l'últim dia de mandat. Seguiré defensant els interessos de Reus i de la seva gent. Crec en el futur de Reus. Crec en el futur de la millor ciutat del món. Però no em presentaré a les eleccions municipals del 2023", va explicar al Teatre Bartrina davant de 300 persones, exposa el Diari de Tarragona.





Pellicer va començar a liderar l'Ajuntament de Reus l'any 2011. Després de la primera victòria en unes eleccions, va informar que no es presentaria a les següents. Però ho va fer, encara que finalment sembla que deixarà el càrrec d'alcalde després de 12 anys al lloc.





"Em sento eternament agraït als que m'han volgut donar aquesta oportunitat", va indicar. A més, es va mostrar molt content d'haver “donat la mà a tots els partits, col·lectius i institucions que van voler ser partícips i protagonistes”. D'altra banda, va ressaltar que durant el seu mandat havien "posat les persones al centre" de totes les seves polítiques. I també va voler destacar la bona gestió que a parer seu, des de Reus, s'ha fet de la crisi econòmica: "La ciutat haurà tornat en 11 anys gairebé 300 milions d'euros de deute, ha reduït en 160 dies el termini de pagament a proveïdors i ha pogut invertir més de 73 milions”.





Després, va continuar parlant del present de Reus: "Molts són els projectes començats i pocs els que he esmentat com a exemples però pensin una cosa. Tots els hem impulsat malgrat successives crisis: l'econòmica del mandat 2011-2015; la inestabilitat i minoria política del 2015-2018, i la pandèmia que ens ha assolat aquest mandat 2019-2023 Vist en perspectiva, Reus, en lloc de paralitzar-se davant de cada crisi, ha sabut ressorgir amb més força i això és degut a l'esperit de la seva gent, de els reusencs".





PELLICER VA FER AUTOCRÍTICA





D'altra banda, l'actual alcalde de Reus també va voler fer autocrítica, i per això va reconèixer: "El govern ha de ser honest. No hem pogut avançar tant com voldríem en tot el desenvolupament de la Ronda Nord, la centralitat del Vapor Vell o el macroprojecte del Carme; hi treballem, van bé, encara que és lent".