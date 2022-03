La dieta sense gluten suposa un sobrecost d'uns 860 euros cada any, segons un estudi

La dieta sense gluten suposa un sobrecost de 859,68 euros a l'any, segons l'informe de preus corresponent al 2022 de l' Associació de Celíacs i Sensibles al Gluten , en què s'estudia quin és el cost aproximat dels aliments precisos per a una dieta sense gluten.





Per això, l'entitat ha calculat la diferència de preu existent entre els productes consumits per una persona celíaca i per una persona no celíaca, en base a una dieta de 2.000 quilocalories.





Segons els resultats obtinguts, es dedueix que el seguiment d'una dieta sense gluten comporta una despesa addicional i extraordinària en l'alimentació de les persones celíaques de 71,64 euros al mes i, per tant, de 859,68 euros l'any .





Tot i continuar presentant una diferència de preu considerable, pels resultats dels estudis que ha realitzat en els darrers anys, l'associació ha observat un descens significatiu en la diferència de preus d'aquests productes comparats amb els seus homòlegs amb gluten, en part per la demanda més gran davant la moda de la 'dieta sense gluten', i al fet que les marques blanques els hagin incorporats als lineals de la majoria dels supermercats.





Tal com critiquen des de l'associació, les persones que han de suportar aquestes despeses extraordinàries no reben cap tipus de bonificació ni subvenció estatal , ni d'una altra institució pública o privada que els pogués ajudar a fer front a les despeses esmentades.





Només alguns organismes, tant públics com privats, concedeixen als seus treballadors una petita ajuda econòmica en aquest sentit. Sí que es preveu aquest ajut a la major part dels països de la Unió Europea, entre ells Àustria, Itàlia, Irlanda, Finlàndia, França, Noruega, Portugal, Regne Unit, Suècia o Suïssa.





En aquest sentit, recorden que el 80 per cent dels productes manufacturats poden contenir gluten : embotits, torrons, xocolates, salses, tomàquets fregits, postres lactis, condiments, entre d'altres. A més, els productes considerats com a bàsics en la dieta de qualsevol persona, com el pa, la farina, les galetes, pastes italianes, entre d'altres), han de ser substituïts per productes especials sense gluten, de venda a herbolaris, farmàcies, botigues especialitzades o seccions de dietètica de grans superfícies, el preu de les quals és molt més elevat que els elaborats amb cereals que contenen gluten.





'SENSE GLUTEN I SENSE FRAUS'





A més, des de l'associació s'ha tingut coneixement, gràcies als seus socis, d'alguns casos de preus abusius, per exemple, a cafeteries d'hospital, on es cobren per productes sense gluten envasats fins a 4 vegades més del preu als supermercats.





Per això, s'ha posat en marxa la campanya 'Sense gluten i sense fraus' , amb la qual l'associació està recollint testimonis de pacients celíacs que hagin viscut situacions similars per reivindicar preus més justos en els productes sense gluten.





Per això, ha habilitat aquest formulari on els usuaris poden comptar la seva experiència. Les persones afectades per la malaltia celíaca o sensibilitat al gluten no celíaca estan obligades a seguir un règim estricte, totalment exempt de gluten durant tota la vida. La ingesta de petites quantitats de gluten, de manera continuada, encara que el pacient no presenti símptomes, pot causar trastorns importants i no desitjables.