Ansu Fati torna a entrenar-se amb el Barça

Ansu Fati entrenant @ep





El davanter hispà-guineà Ansu Fati va fer aquest dilluns un pas més en la seva propera volta als terrenys de joc i va tornar als entrenaments amb el FC Barcelona per seguir "el seu procés de recuperació de forma progressiva", segons ha informat el conjunt blaugrana a la seva pàgina web.





"El '10' blaugrana anirà alternant entrenaments amb el grup i de forma individual dins del procés de recuperació" , va afegir el club català sobre el jove futbolista que es va lesionar el mes de gener passat quan acabava de retornar als camps.





Fati, de 19 anys, va patir un trencament del tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa esquerra als vuitens de final de la Copa del Rei davant l'Athletic Club i just quan acaba de tornar a jugar després de més de dos mesos fora dels terrenys de joc. Abans d'aquests contratemps, l'internacional ja havia estat gairebé un any fora per una lesió de genoll patit el novembre del 2020.





A més, del davanter hispano-guineà, a la sessió que va preparar dilluns a la tarda el tècnic Xavi Hernández també va poder comptar amb el centrecampista Sergio Busquets i amb el davanter francès Ousmane Dembélé.