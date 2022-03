L'Aeroport de Barcelona-El Prat reanomena les pistes paral·leles per ajustar-les a la seva orientació

La pista més propera a la T2 serà 24R/06 i la més propera al mar, 24L/06R /@EP





L'Aeroport Josep Tarradellas de Barcelona-El Prat ha canviat la denominació de les pistes paral·leles per fer-los un "ajust d'orientació" a causa de la variació del Nord magnètic.





Des de dijous, la pista més propera a la Terminal T2, la 25R/07L, s'identifica com a 24R/06, mentre que la més propera al mar, la 25L/07R, passarà a ser 24L/06R, va informar l'aeroport.





Els números de les pistes són les dues primeres xifres dels seus rumbs, però com que aquests canvien per la variació de la posició del Nord magnètic, els números de les pistes paral·leles de l'aeroport ja no corresponien als seus rumbs respectius.