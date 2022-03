El Barça vol batre el rècord mundial d'assistents a un partit de futbol femení

Les jugadores del FC Barcelona celebren un dels seus gols davant el Reial Madrid a l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions Femenina 2021-2022 @ep







Joan Laporta ha realitzat una entrevista a RAC1 on ha mostrat la seva intenció de “batre el rècord mundial” d'assistents a un partit de futbol femení. "Hem fet una crida a tots els socis perquè facin servir l'entrada", ha afirmat el president del FC Barcelona.





"L'expectació és molt gran. L'escenari del partit està majestuós", ha dit el president blaugrana, emfatitzant que estan "orgullosos" de les jugadores de l'equip femení: "Són extraordinàries i fan un futbol que és l'estil genuí del Barça. És molt atractiu i espectacular”, ha afirmat Laporta a l'entrevista. “ Són les millors del món i és important remarcar-ho. Encara s'encoratjaran més en veure l'Estadi ple. És satisfactori veure la il·lusió que tenen i volen eliminar el Madrid ”, ha sentenciat.





Per aconseguir superar el rècord, el Camp Nou haurà de tenir una xifra superior als 90.195 espectadors que van omplir el Rose Bowl de Pasadena (Califòrnia) amb la final del Mundial del 1999 entre els Estats Units i la Xina.





L'acord amb Spotify





Joan Laporta ha evitat donar detalls sobre l'acord entre el club i Spotify: "No podem donar xifres perquè és una condició indispensable de Spotify per un tema de confidencialitat. És una política d'empresa. És un contracte molt bo, és el millor contracte de esponsorització que ha tingut la samarreta del Barça"





Per això, el president del Barça demanarà "el vot afirmatiu a l'Assemblea", en entendre que "és un acord que ens vincula en cultura, música... Si surt que no, seguirem treballant per buscar nous sponsors. Però he de dir que amb aquest acord se'ns obre un món”.