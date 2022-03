L'UCAM Múrcia, el pròxim repte del Barça

Alex Abrines @ep





El Barça visita aquest dimarts, a les 20:30h i en directe per Movistar+ , a l'UCAM Múrcia en un partit que correspon a la 22a jornada de la Lliga Endesa i que va ser ajornat en el seu moment a causa dels casos de Covid-19. el primer dels tres partits que disputarà el Barça fora de casa aquesta setmana: UCAM Múrcia, Olympiacos (1 d'abril) i Andorra (3 d'abril).





El rival





Actualment ocupa la 8a posició a la Lliga Endesa amb un balanç de 13-11 i es troba immers en la lluita per entrar al Playoff. L'equip que entrena Sito Alonso té a Lima el seu jugador més valorat amb 14,6 crèdits (8 punts i 7 rebots per partit) i té a Isaiah Taylor el seu màxim anotador amb 16,6 punts de mitjana. A més, McFadden, Webb III, Jordan Davies o Radovic, entre d'altres, poden sobresortir en qualsevol moment.





El Barça





Vol tornar al camí de la victòria després de la derrota a Badalona i aconseguir-ho a Múrcia no serà gens fàcil. La temporada passada els blaugranes van caure al Palau d'Esports i aquesta temporada, al partit de la primera volta al Palau i a les semifinals de la Copa del Rei, el Barça ha sortit victoriós en partits ajustats. Saras no podrà comptar amb Higgins, Oriola, Jokubaitis, Sanli i Davies per a aquest enfrontament.