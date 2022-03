Lydia Lozano trenca a plorar a Sálvame

Lydia Lozano @ep





Lydia Lozano va ocupar aquest dilluns la seva cadira a Sálvame, però no ho va fer amb l'ànim habitual que caracteritza la col·laboradora. Durant tota la tarda es va poder veure una Lydia decaiguda, sense el somriure que l'acompanya sempre, preocupant el públic del programa i els seus companys. Tot i això, aviat es va revelar el motiu.





" Dimarts va ser el funeral del seu germà i des de dimarts està tocada . La vida és així i amb res s'emociona. Està passant uns dies dolents i s'està remenant pels dies que va passar amb això del Covid... I ja saps que ella dóna la vida per la seva mare i per les seves germanes. El seu germà era l'únic noi, i ja saps com és la Lydia, que estava molt unida", va explicar Belén Esteban mentre Lydia Lozano es trencava a plorar.





El març del 2021, fa un any, el germà de la col·laboradora va morir per Covid-19. La mateixa Lydia va explicar el que va passar: "He de dir que el meu germà ha estat 45 dies a l'hospital per Covid. Ho sabia tot Telecinco, mai no vam dir res perquè pensàvem que sortiria d'aquesta situació. He perdut amics però dius 'Déu meu, ¿la gent no s'adona del que estem vivint?'. Un càncer, una accident, un infart, però és que estan tan perduts, no saben per on llençar. Cap cas és igual. No et poden comentar", va dir llavors Lozano.