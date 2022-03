Quim Torra i Carod Rovira contra el model d'immersió lingüística del PSC i ERC

Els impulsors del manifest reclamen als diputats “que votin en contra de la proposició de modificació legislativa/ @EP











Un centenar de persones han signat un manifest en contra de la reforma de la immersió lingüística catalana impulsada per ERC i el PSC a la qual es van unir també els comuns i de la que es va despenjar JuntsxCat posteriorment.





Entre les persones que signen el manifest trobem Quim Torra , Joel Joan, Jordi Borràs, Josep Lluís Carod-Rovira, Lluís Llach, Mireia Boia, Salvador Cardús, Salvador Cot, Vicent Parlal, Antonio Baños, Bel Olid, Clara Ponsatí, Dolors Sabater i Elisenda Paluzie.





Els autors defensen que "el català és llengua d'acollida per a gent de tots els orígens i és un patrimoni cultural a compartir". "La generalització de la immersió lingüística per garantir-ne el coneixement continua sent un requisit indispensable per a la igualtat d'oportunitats entre els ciutadans i per a la plenitud de l'ús social del català en tots els àmbits públics".





Els impulsors del manifest reclamen als diputats "que votin en contra de la proposició de modificació legislativa" i que "que garanteixin la no discriminació dels alumnes en l'accés al coneixement i l'ús del català, sense limitacions de cap mena".