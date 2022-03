Mor als 51 anys Mira Calix, una dona que "va trencar els límits" de la música

Mira Calix , l'artista de so i músic experimental radicada al Regne Unit que va signar amb Warp , ha mort, va anunciar el segell. "Mira no només era una artista i compositora de gran talent, també era una persona bella i afectuosa que va tocar la vida de tots els que van tenir l'honor de treballar-hi", va publicar l'etiqueta en una nota a les xarxes socials . "Ella va empènyer els límits entre la música electrònica, la música clàssica i l'art d'una manera veritablement única".





Nascuda a Sud-àfrica el 1970, Calix va arribar a Londres el 1991 per seguir una carrera a la música. Va treballar com a promotora i DJ mentre feia publicitat per a Warp, abans de convertir-se en una de les primeres dones a signar amb el segell com a artista.





Calix va llançar alguns senzills i EP abans de llançar el seu primer LP One on One, considerat un dels millors discos d'IDM de tots els temps , el 2000. Després trauria sis àlbums més i diversos EP de diversos estils i textures experimentals. Després d'una llarga pausa treballant en cinema, teatre i mitjans mixtos, va tornar a Warp el 2019 amb l'EP Utopia, i l'any passat va compartir el llargmetratge.ausenteorigin, un "disc de ball dadaista" compost per sons trobats, col·laboracions i mostres de el seu treball anterior que es va inspirar en artistes com Kurt Schwitters, Max Ernst i Henri Matisse.

















Si bé alguns dels seus treballs més experimentals van ser en cera, Calix també va fer música per a exposicions d'art (va rebre premis de la Royal Philharmonic Society i l'Acadèmia Britànica de Compositors, Compositors i Autors pel seu treball de so envoltant de 2009. My Secret Heart) i va escriure partitures. per a companyies d'òpera i teatre, incloses produccions de Julio César i Coriolano per a la Royal Shakespeare Company.





El 2012 va crear l'escultura sonora Nothing is Set in Stone per a l'Olimpíada Cultural, que es va dur a terme juntament amb els Jocs Olímpics d'Estiu de Londres. El 2016 va inaugurar el Moving Museum 35 en col·laboració amb estudiants de la Universitat de les Arts de Nanjing; el projecte de mitjans mixtos es va instal·lar en un autobús públic a Nanjing, Xina.