Eva Zaldívar carrega durament contra Ivonne Reyes

Eva Zaldívar s'ha convertit en la protagonista involuntària de l'entrevista amb què Ivonne Reyes reapareixia aquest divendres al 'Deluxe' després que Pepe Navarro assegurés amb rotunditat el mes de novembre passat que Alejandro Reyes no és el seu fill i té proves per demostrar-ho .





El to bel·ligerant de la veneçolana deixant clar que el jove no se sotmetrà a cap prova de paternitat ja que no tenen cap dubte que Pepe és el seu pare provocava que l'exdona del presentador entrés telefònicament al programa per carregar contra Ivonne i mantenir que Alexandre no és germà biològic dels seus fills però que si ho fos estarien encantats de donar-li la benvinguda a la seva família.





Molt enfadada, la model insinuava que potser qui s'hauria de sotmetre a les proves no és el jove actor, sinó un dels fills que Pepe va tenir amb Eva, deixant caure que o l'Andrea o el Marlo podrien no ser fills del conductor. el Mississippi i que així ho hauria transmès Navarro durant la seva relació.





Unes insinuacions que ni Pepe, ni els seus fills ni la seva exdona estan disposats a consentir, per la qual cosa ja han pres mesures legals contra Ivonne, com ens ha explicat Eva visiblement molesta: " No faré cap comentari d'aquesta senyora, però les coses ja es passen de mare ja . Fins aquí puc arribar, mare meva, no comentaré res. Hem parlat amb els advocats i ja està” ha desvetllat, confirmant que podrien presentar una demanda conjunta contra la veneçolana.





"A ella ja li val tot i a la vida no tot val. Es pot ser mentidera, però ja dolenta i fer mal així..." es lamenta enfadada, sense entendre que ara Ivonne carregui contra ella i contra el seu fill Marlo, " quan ningú no li ha fet res i quan ni tan sols el meu fill ha parlat”. "Aquesta dona ja es pot inventar qualsevol cosa. Millor tenir-la lluny", afirma Eva en les primeres declaracions després de la topada en directe amb la veneçolana. Dóna-li al play i no et perdis el moment!