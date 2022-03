Junts celebrará enguany el seu Congrés de renovació

Jordi Sánchez un possible sustitut de Carles Puigdemont/ @EP





La direcció de Junts ha decidit per unanimietat que el congrés de la formació se celebri durant el 2022, en una trobada extraordinària a Sallent per donar compliment als estatuts del partit. La decisió es traslladarà aquest dissabte al consell nacional, que es reuneix aquest dissabte a Alcarràs.





Junts es va fundar com una escissió del PDECat amb Carles Puigdemont al capdavant i es va constatar l'existència de dues ànimes, un sector amb trajectòria convergent i postconvergent i un altre arrenglerat amb els independents que van acompanyar Puigdemont en la candidatura del 21-D, eleccions en què van imposar-se a ERC.







ASSUMPTES PENDENTS QUE CAL ACLARIR ABANS DE LES MUNICIPALS





El nom de Laura Borràs apareix sempre en totes les travesses per renovar la presidència de JxCAT, tant per càrrecs orgànics com quan s'acosten eleccions. La incògnita és si Puigdemont deixarà la presidència del partit. Dirigents que han estat en contacte amb ell sostenen que aquest moviment es podria produir en cas que la justícia europea avalés la seva immunitat i pogués tornar a Catalunya .















També es barralla dins que la parella Jordi Sànchez i Jordi Turull facin que el primer assumeixi la presidència i el segon la secretaria general en cas que Puigdemont abandoni el lideratge.





El problema del secretari general és que, malgrat que ningú l'ha qüestionat públicament, en privat creuen que "no sap portar el partit", encara que la gestió feta de cara a les municipals amb alcaldes del PDECat amb pactes de no agressió és aplaudida.







Els estatuts estipulen que, en cas de congrés, hi ha d'haver una ponència organitzativa i una de política. De moment, el partit avala que el Consell per la República, liderat per Puigdemont, elabori el nou full de ruta de l'independentisme.





I, en l'horitzó de qualsevol estratègia, hi apareix el pols permanent amb ERC el seu màxim competidor en l'espai independentista.