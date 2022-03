Poblenou, un barri sense llei: els veïns estan "farts" dels botellons i els agents cívics treballen amb por

Entre els carrers de Pamplona i d'Àvila de Poblenou , a Barcelona, hi ha un gran nombre de locals d'oci i són els veïns de la zona els que en pateixen les conseqüències. Per això van crear la plataforma SOS Triangle Golf –així és com es coneix el conjunt de carrers de què parlem–: per denunciar “ els botellons que es produeixen de dimecres a la nit a dissabte, els crits continus a hores intempestives ” i l'incivisme de les persones que allà es reuneixen, ja que asseguren des de la plataforma que “ els carrers estan pixats a cada centímetre, fins i tot defequen, i encara que hi ha papereres i contenidors tot clareja com un mar de plàstic, vidre o vomitones ”.





Vídeo cedit per SOS Triangle Golf a Catalunyapress





LA SITUACIÓ HA ANAT A PITJOR DES DEL CONFINAMENT







Enrique Castro , portaveu SOS Triangle Golfo, ha explicat a Catalunyapress que “el botellón es produeix a partir de dimecres a la nit fins dissabte a la nit, però en alguns carrers com a Almogavers, hi ha dies que ja ho noten dimarts”. I és que segons comenta, " abans els bars només obrien divendres i dissabte, però després del confinament obren a partir de dimecres , per la qual cosa ja hi ha follón a partir d'aquells dies".





Castro assegura que moltes de les persones que surten de festa a les nits a aquesta zona no entren als locals, sinó que “ hi ha clients dels bars que estan fora amb les copes a la mà ”. A això, afegeix: "No poden estar al carrer, no importa que siguin copes de plàstic; això és només per desplaçar-se. I també hi ha grups que vénen de llocs més dispars per fer botellón en aquest carrer, aprofitant l'ambient".





"Es posen a qualsevol cantonada amb els altaveus a tot volum, com si estiguessin en un descampat en comptes d'un carrer amb habitatges"







Per al portaveu de la plataforma de veïns, “el pitjor de tot no és el run-run propi dels llocs a prop de zones amb terrasseig, sinó els crits continus de persones begudes a hores intempestives i, sobretot, els bafles ”. I és que segons les seves paraules, "els grups es posen a qualsevol cantonada amb els altaveus a tot volum, com si estiguessin en un descampat o en un polígon, en comptes d'un carrer amb vivendes".





Vídeo cedit per SOS Triangle Golf a Catalunyapress







ELS VEÏNS ORGANITZEN RONDES NOCTURNES I ELS AGENTS CÍVICS TENEN POR







El soroll no és tot allò que molesta els veïns, que segons la plataforma, en alguns casos, fins i tot han de prendre medicaments com el diazepam per poder dormir. Enrique Castro explica a aquest mitjà que "els carrers estan pixats a cada centímetre, fins i tot defequen, i encara que hi ha papereres i contenidors, tot clareja com un mar de plàstic, vidre o vomitones. Han arribat a entrar a portals i destrossades bústies, pinten totes les parets i tots els veïns han despertat amb el cotxe trencat almenys una vegada ”. El grau d'incivisme és molt elevat a aquesta zona i els veïns estan desesperats.





Vídeo cedit per SOS Triangle Golf a Catalunyapress







Davant d'aquesta situació, el portaveu de la plataforma indica que els veïns han organitzat "rondes nocturnes per baixar a la mitjanit", en què han observat que "hi ha més operatius de la policia". Tot i això, comenta a Catalunyapress que "no se'ls veu amb molta actitud, sinó que es fan una passejada als cotxes, dels quals ni es baixen ".







Segons les seves pròpies paraules, "davant la pressió de la plataforma veïnal SOS Triangle Golfo la Guàrdia Urbana ha intensificat les seves rondes" , però creuen que "sense baixar del cotxe les rondes no serviran de gaire". Les forces de l'ordre, però, afirmen que multen més , i els veïns expliquen: "Com que no les volem posar en dubte, suposem que no aconsegueixen res perquè potser 15 euros (per pagament anticipat) no siguin un càstig prou dissuasori, sobre tot quan les ordenances contemplen sancions més grans".





En aquesta línia, Enrique Castro continua: "Abans de les nostres queixes, teníem el dit gastat de trucar al 112, i mai no apareixien, o si potser passava un cotxe i es quedava en una cantonada mirant. A partir d'aquí va ser quan vam començar a baixar al carrer i ens deien que no tenien prou dispositius i que temien per la seva integritat... També hi ha agents cívics, però jo he parlat personalment amb ells i m'han dit que van amb por, i que els han arribat a amenaçar amb matxets perquè els deixin en pau ”.







"LA GUERRA DE POBLENOU"







Des de SOS Triangle Golfo expliquen a més que “hi ha una guerra de substàncies estupefaents al Poblenou. Es tracta d'una guerra desconeguda, però real, i aquest títol no és cap exageració. D'una banda, als carrers es permet el botellón davant la passivitat política i policial, de l'altra, a les llars els veïns es narcotitzen amb lorazepan, diazepam, etc, per tractar de agafar el son ".





Però els botellons, diuen, no és l'únic que passa al barri. Des de la plataforma asseguren que al Poblenou, a les nits, es ven droga des de "cotxes llogats" i alguns comerços "venen alcohol a menors passada la mitjanit".





Per posar fi a tot això, des de l'entitat han fet diverses manifestacions . La primera va tenir lloc el passat 3 de març i la segona va ser el dissabte 12. A més, Enrique Castro ha narrat a aquest mitjà que "com a associació veïnal" s'han "reunit amb el tinent d'alcalde Albert Batlle i amb el regidor de districte David Escudé".





Però lamenta “que això de les reunions és una mica delirant, és el més indignant de tot, perquè és una reunió darrere l'altra i no serveixen per res. De veritat es necessita tan sols una reunió per acabar amb això? ”, es pregunta.