La rebaixa dels combustibles tindrà un gran impacte a Catalunya des d'aquest divendres

El Consell de Ministres va aprovar aquest dimarts la bonificació mínima de 20 cèntims per litre de combustible generalitzada /Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa







El Consell de Ministres ha aprovat la bonificació mínima de 20 cèntims per litre de combustible per a tots els ciutadans , així com la resta de mesures que la setmana passada va pactar amb els transportistes, com a part de l'anomenat





La rebaixa s'aplicarà des d'aquest divendres al proveir i els tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) han estimat que Catalunya serà la segona comunitat on aquesta rebaixa en el preu del carburant tingui un impacte més gran , amb un cost total de 292 milions de euros.





CATALUNYA, LA SEGONA COMUNITAT EN què MÉS IMPACTE TINDRÀ LA REBAIXA





Catalunya serà la segona comunitat autònoma d'Espanya en què aquesta rebaixa al carburant tingui un impacte més gran , amb un cost total de 292 milions d'euros. Per davant, els tècnics d'Hisenda només han situat Andalusia, amb 307 milions d'euros.





A més, aquest grup d'experts ha estimat que el repartiment de costos entre abril a juny del descompte de 20 cèntims per litre de carburant, d'acord amb les estadístiques de consums de la Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers (CORE), aquesta rebaixa tindrà un cost per al'Estat de 1.420 milions d'euros i de 473,63 milions per a les petrolieres . I és que cal recordar que el Govern aplicarà una rebaixa de 15 cèntims i les petrolieres, un mínim de 5 cèntims.





Així, Catalunya suposarà un cost de 219 milions per a l'Estat i de 73 milions per a les petrolieres . Només darrere d'Andalusia, que segons les estimacions dels tècnics d'Hisenda costarà 230 milions per a l'Estat i 76 milions per a les petrolieres.





IMPACTE A LES CCAA



Després d'aquestes comunitats, els experts han situat a la Comunitat Valenciana , amb un impacte total de 180 milions (135 milions per a l'Estat i 45 milions per a les petrolieres) i la Comunitat de Madrid , amb un impacte total de 173 milions (129 milions per a Estat i 43 milions per a les petrolieres).





A continuació hi ha Castella i Lleó , amb un impacte total de 142 milions (107 milions per a l'Estat i 35 per a les petrolieres); País Basc , amb un impacte total de 133 milions (100 milions per a l'Estat i 33 milions per a les petrolieres); Galícia , amb un impacte total de 116 milions (87 milions per a l'Estat i 29 milions per a les petrolieres); Castella-la Manxa , amb un impacte total de 115 milions d'euros (86 milions per a l'Estat i 28 per a les petrolieres).





La resta de comunitats tindran un cost de menys de 100 milions. En concret, els experts d'Hisenda han situat al següent lloc Aragó , amb un impacte total de 77 milions (57 milions per a l'Estat i 19 milions per a les petrolieres); a Múrcia , amb un impacte total de 73 milions (55 milions per a l'Estat i 18 milions per a les petrolieres); a Canàries , amb un impacte total de 67 milions (50 milions per a l'Estat i 16 milions per a les petrolieres); a Extremadura , amb un impacte total de 55 milions (41 milions per a l'Estat i 13 milions per a les petrolieres) ia Navarra , amb un impacte total de 47 milions (35 milions per a l'Estat i 12 milions per a les petrolieres).

















Finalment, hi ha les Balears , amb un impacte total de 38 milions (29 milions per a l'Estat i 9 per a les petrolieres); Astúries , amb un impacte total de 34 milions (26 milions per a l'Estat i 8 per a les petrolieres); Cantàbria , amb un impacte total de 24 milions (18 milions per a l'Estat i 6 per a les petrolieres); La Rioja , amb un impacte total d'11 milions (9 per a l'Estat i 2 per a les petrolieres) i Ceuta i Melilla , amb un impacte total d'1 milió d'euros cadascuna.





LES MESURES PACTADES AMB ELS TRANSPORTISTES















"La injustificada agressió a Ucraïna ha ocasionat una guerra a les portes de la Unió Europea, que ja està tenint efectes econòmics i socials pels fluxos de refugiats, l'alça dels preus energètics o les disrupcions a la cadena de subministrament, tot això suposant un xoc econòmic que afectarà tots els països europeus ”, va explicar Nadia Calviño, vicepresidenta tercera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, en la presentació d'aquest pla.







Quant a matèria de transports, aquest Pla de Resposta inclou una bonificació mínima de 20 cèntims per litre o quilo de combustible, depenent del tipus de carburant escollit, fins al proper 30 de juny.





Sánchez presenta el pla de xoc contra la guerra





Per la seva banda, Teresa Ribera , vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha ressaltat que parlem d'una ajuda especial per al consum de combustibles, alhora que ha precisat que les petrolieres podran evitar el copagament si justifiquen que ja apliquen ofertes especials per sota del mercat.