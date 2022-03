Descobreix les 2.000 beques d'emprenedoria digital per a estudiants de 16 a 23 anys i majors de 55

Representants d'EPSON, LLYC i Clear Channel durant l'acte a DFactory Barcelona @CZFB





La iniciativa ha estat presentada en un acte al DFactory Barcelona , projecte impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) per liderar el desenvolupament de la indústria 4.0. A l'acte han assistit entre altres personalitats, Pere Navarro , delegat especial de l'Estat al CZFB i Blanca Sorigué , directora general del CZFB respectivament .









L'organització, l'empresa de la qual Oryon Universal impulsa, busca humanitzar l'emprenedoria i desestigmatitzar el fracàs a través de 2.000 beques que atorgarà l' Oryon Foundatio n. Es vol apropar el món de l'emprenedoria als col·lectius més vulnerables de tot Espanya i neix de la mà de l'escola online Founderz .





A QUI VAN DIRIGIDES AQUESTES BEQUES





El programa està principalment destinat als joves d'entre 16 i 23 anys que estiguin cursant batxillerat, FP o grau i als professionals més grans de 55 anys en situació d'atur , ERTE o de prejubilació . A més, al final del període de formació es llençarà una convocatòria a la millor idea de negoci entre les persones becades. De totes elles, se seleccionaran les tres millors i se'ls acompanyarà en el desenvolupament.





Les 2.000 beques tenen un valor de 150€ cadascuna i permeten als futurs emprenedors accedir durant un any al programa dissenyat per Founderz, amb la finalitat de rebre formació i acompanyament fins a completar els coneixements necessaris per emprendre amb èxit.





Durant aquest procés, els alumnes becats rebran una formació que inclou des de la generació didees, la validació del model de negoci, fins a la captació dels primers clients.









A través d'aquests cursos d'emprenedoria, els participants obtindran prou coneixements per materialitzar els seus projectes empresarials . A més, les sessions de formació es basen en la metodologia del microlearning , de manera que es facilita als alumnes aprendre al seu ritme a qualsevol hora oa qualsevol lloc, ja que l'ensenyament es basa en sessions de vídeo pràctiques de 5 a 20 minuts .





DFACTORY UN ESPAI PER AL NETWORKING DE LA INDÚSTRIA 4.0





Oryon Universal es va incorporar al DFactory Barcelona el febrer del 2022 amb l'objectiu de continuar enfortint l'ecosistema emprenedor nacional i involucrar més actors que apostin pel talent.





En el context de l'anunci realitzat per Oryon Foundation , Pere Navarro ha assenyalat que “és un orgull per al CZFB i per a DFactory Barcelona comptar al nostre entorn amb una fundació que duu a terme una tasca tan important. L'emprenedoria és la base de la innovació i essencial comptar amb aquesta iniciativa per construir una nova economia més inclusiva, en què cap col·lectiu es quedi fora”.





Pere Navarro durant la seva intervenció a l'esdeveniment @CZFB





Vicente Font, president d'Oryon Foundation , ha assegurat que “a la fundació creiem fermament en el gran impacte que suposa posar a disposició del talent solucions perquè desenvolupin tot el seu potencial”. A més, Font ha afegit que “amb aquesta iniciativa esperem democratitzar i apropar l'emprenedoria a tots els col·lectius, ja que els alumnes podran impulsar els seus projectes empresarials, gràcies a la metodologia i el coneixement que rebran durant les sessions de formació i en les mentories grupals dedicades a resoldre dubtes sobre emprenedoria”.









Per la seva banda, Pau Garcia-Milà, cofundador i CEO de Founderz , s'ha mostrat orgullós amb la seva participació a la iniciativa mentre ha afirmat que “totes les persones mereixen tenir l' oportunitat de desenvolupar les competències i habilitats adequades per emprendre el seu projecte empresarial ” . Garcia-Milà també ha remarcat que “des de Founderz estem encantats de rebre i acompanyar aquesta nova ona de talent disposada a emprendre”.