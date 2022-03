Rebutjada de nou la proposta de Ciutadans de retirar la mascareta a interiors

Una caixera de Caprabo cobrant a una clienta. Imatges d'arxiu @ep





La majoria dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats s'han tornat a oposar a la proposta de Ciutadans de retirar ja l'ús obligatori de mascareta a interiors, davant la bona evolució de la pandèmia de COVID-19.





La pràctica totalitat de la Cambra Baixa ha justificat que han de ser les autoritats sanitàries, reunides al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) , les que prenguin aquest tipus de mesures i no els partits polítics.





Durant el debat, el defensor de la moció conseqüència d'interpel·lació, el diputat de la formació taronja Guillermo Díaz , ha acusat el Govern d'estar utilitzant la retirada de la màscara a interiors de manera política.





"Segueix sent obligatòria perquè està esperant un moment polític idoni, no un moment científic ni sanitari. No estan esperant cap canvi en els indicadors de l'evolució de la pandèmia, perquè aquest canvi ja no es produirà, serà molt gradual" , ha argumentat.

En aquest context, ha insistit que "és el moment en què es pot fer", tenint en compte que des de l'Atenció Primària ja es tracta la COVID-19 com una "malaltia lleu" .

















Sobre això, ha proposat, a més, que aquest nivell assistencial sigui el que indiqui si s'ha d'utilitzar o no la màscara en interiors de manera individualitzada, o fins i tot que es vinculi la seva obligatorietat a la vacunació perquè augmentin les dosis de reforç.





“La màscara a interiors no té sentit ara quan la malaltia causa lleu. Espanya ha complert, compleixin vostès amb Espanya ”, ha insistit Díaz com a petició al Govern.





En la seva moció, recollida per Europa Press, els taronges insten el Govern a eliminar l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes en interiors, "en línia amb l'evidència científica, amb la situació epidemiològica i amb la perspectiva comparada".





A més, Cs emplaça el Govern en el seu text a establir al CISNS un calendari clar de desescalada de totes les mesures de contenció de la COVID-19 encara vigents amb l'objectiu d'oferir "certesa" a famílies i empreses.





Des del principal partit que sustenta el Govern, el diputat socialista Guillermo Meijón ha censurat les explicacions de Ciutadans. " En la crisi sanitària recent més recent acusa el Govern d'actuar amb criteris d'oportunitat política. Aleshores acusa també les comunitats autònomes i els científics que han assessorat sobre les mesures sanitàries més convenients. Com a mínim, els acusa de silenci còmplice".





Citant la ministra de Sanitat, Carolina Darias , i el president del Govern, Pedro Sánchez , el diputat socialista ha ressaltat que "no importa tant saber el quan sinó el com". "S'ha de decidir en línia amb l'evidència científica i la situació epidemiològica en el marc del Consell Interterritorial", ha sostingut.





Tot i les diferències de discurs mostrades entre Díaz i Meijón, Ciutadans ha acceptat l'esmena presentada pel PSOE que recull que el Consell Interterritorial posi "els passos adequats per abordar la reconsideració de les mesures de contenció de la pandèmia de COVID-19".





"INTERÈS POLÍTIC"

Ana Pastor, vicesecretària de Política Social del Partit Popular i exministra de Sanitat , ha tornat a retreure a Ciutadans que actuï amb "interès polític", igual que en l'anterior debat de la interpel·lació al Congrés.





"Per a vostès, el liberalisme és eliminar l'ús obligatòria de les màscares a interiors i treure rèdit. La societat està cansada de les limitacions provocades per la COVID-19 però que converteixin aquest afartament en l'únic objectiu polític en matèria sanitària em sembla una barbaritat . S'estan mimetitzant amb qui tant critiquen", ha lamentat.





En la mateixa línia, ha defensat que no és el moment de retirar l'obligatorietat de les màscares a interiors: "No hi ha cap informe científic que digui que les màscares cal eliminar-les. Els científics saben el que diuen".





Des de VOX, Juan Luis Steegmann ha criticat que la moció de Ciutadans “és una mica decorat”. "És una moció que es converteix en escuma a base de condicionals. És infantil demanar al Consell Interterritorial que faci un calendari de desescalada", ha esgrimit, proposant, al seu lloc, que se n'elimini l'ús a tots els espais interiors excepte al centre sanitaris "mentre calgui".





Per a Rosa María Medel, d'Unidas Podemos, les mascaretes "són essencials per evitar el contagi", per la qual cosa ha de ser el Consell Interterritorial qui decideixi la seva retirada: "Que es treguin les mascaretes en interiors quan toqui, només l'evidència científica deu valer".