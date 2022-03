PSOE, Podem, PNB, Bildu i PDeCAT, en contra de la rebaixa proposada en impostos als carburants

El diputat del Partit Popular al Congrés dels Diputats, Guillermo Mariscal, intervenint aquest dimarts en una sessió plenària al Congrés dels Diputats @ep





El PSOE, Unides Podem, el PNB, EH Bildu i el PDeCAT han rebutjat aquest dimarts al Ple del Congrés dels Diputats la proposta del PP per rebaixar al màxim els impostos aplicats als carburants, que sí que han donat suport a Vox, Ciutadans i Fòrum Astúries.





La proposta, que es votarà al Ple de dijous, passa per baixar al mínim legal l'Impost Especial sobre Hidrocarburs i per promoure a la Unió Europea una suspensió temporal del mateix , així com de l'IVA a aquests, i rebaixar al 4 l'IVA al gas ia la calefacció.









BAIXAR AL MÀXIM ELS IMPOSTOS I RENUNCIAR A PUJADES FUTURES

El responsable en matèria energètica del PP, Guillermo Mariscal, ha esgrimit que amb aquesta iniciativa omplir un dipòsit de gasolina costaria 23 euros menys i un de dièsel, 20 euros menys. Per això, ha instat el Govern a renunciar a aplicar les pujades proposades pel comitè d'experts , concentrades en aquests productes per propiciar l'electrificació de l'economia.





María Muñoz , de Cs, ha donat suport a aquestes mesures davant una "situació insostenible", igual que ho ha fet Patricia Rueda (Vox), que en tot cas ha recordat a la bancada 'popular' que van ser els governs de Mariano Rajoy els que van endurir aquesta fiscalitat i van propiciar l'actual dependència energètica.









VA SER EL PP QUI VA PUJAR AQUESTS IMPOSTOS, RECORDA EL PSOE

Pujades recordades una a una per la portaveu pressupostària del PSOE, Montse Mínguez: Impost sobre el Valor de la Producció Elèctrica al 7%, ara suspès, Impost Especial sobre l'Energia Elèctrica al 5,11%, rebaixat ara al mínim legal del 0, 5%, i de l'IVA al 21%, que ara està al 10% .





Unes rebaixes prorrogades al decret llei aprovat aquest dimarts, ha dit Mínguez, que ha posat en dubte els càlculs de Mariscal, ja que, segons els seus, la rebaixa fiscal proposada limitaria a 12 euros l'estalvi d'omplir un dipòsit de gasolina, i 6,6 euros el de dièsel .









BENEFICIS DE LES ENERGÈTIQUES I LA VENDA A PÈRDUES

Txema Guijarro , d'Unidas Podemos, ha agraït a Mariscal "estalviar-se la xafogor i la vergonya aliena" per suprimir el punt en què el PP demanava una compensació a les comunitats autònomes per les baixades d'impostos "en un accés de decència" , mentre que el PNB i el PDeCAT es demanaven com el Govern podia renunciar a pujades d'impostos encara no debatudes.





"Si encara no han fet seva la proposta, com renunciaran?", s'ha preguntat Ferrán Bel , del PDeCAT, mentre que Idoia Sagastizabal (PNB) recordava al PP que ja es torna al transport professional la diferència entre el mínim legal i l'Impost Especial sobre Hidrocarburs, per la qual cosa la mesura no alleujaria els comptes.





Finalment, Oskar Matute , de Bildu, ha reconegut els elevats preus i les dificultats dels sectors, però ha recordat al PP que la resposta portada fins ara ha estat justament la baixada d'impostos, i tot i així els preus són alts.





A més, ha retret que no posi el focus en els beneficis extraordinaris de les empreses energètiques, però tampoc el règim de desprotecció de pimes i autònoms del transport i del camp, obligats a treballar a pèrdues per grans companyies que exerceixen abús de posició de domini.