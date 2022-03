Josep Costa es nega a declarar davant del TSJC

L?exvicepresident primer del Parlament Josep Costa parlant amb els mitjans. Imatges d'arxiu @ep







L'exvicepresident primer del Parlament Josep Costa ha presentat un escrit davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que demana la nul·litat del judici contra ell i tres exmembres més de la Mesa per presumpta desobediència ( Eusebi Campdepadrós, Adriana Delgado i el llavors president Roger Torrent ) i anuncia que no anirà a declarar.





A l'escrit presentat davant la Sala Civil i Penal i recollit per Europa Press, Costa al·lega "falta absoluta de jurisdicció i competència" del TSJC i demana el sobreseïment de la causa.

També torna a demanar la recusació de la magistrada instructora, Maria Eugènia Alegret, recusació que “ha estat arbitràriament inadmesa”, i ho justifica per presumpta falta d'imparcialitat.





Costa argumenta que, "d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, que roman inalterada avui, la mera incoació d'un procediment contra una persona protegida per la inviolabilitat parlamentària suposa una vulneració dels drets".





A més, l'escrit insisteix --textualment-- a l'atac antidemocràtic que pateix la institució del Parlament i considera que ni la magistrada instructora ni el tribunal "s'han dignat a prendre's seriosament" la jurisprudència constitucional i del Tribunal Europeu dels Drets Humans presentada .





L'exvicepresident de la Cambra catalana sosté que la causa suposa "la culminació d'un mètode antidemocràtic consistent a instrumentalitzar el TC per aplicar la censura prèvia al debat parlamentari".





En aquest sentit, al·lega que per la prerrogativa de la inviolabilitat parlamentària, no es pot exigir cap mena de responsabilitat per la participació a la votació que va admetre a tràmit unes iniciatives parlamentàries: "El fet que el contingut d'aquestes iniciatives pogués ser inconstitucional ( si és que l'expressió d'idees ho pot ser en algun moment) no en canvia la conclusió", recull el text.