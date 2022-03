Convocada una concentració a Madrid en homenatge a les víctimes mortals en residències durant la pandèmia

Habitació d'una residència de gent gran durant els inicis de la pandèmia. Imatges d'arxiu @ep





Marea de Residències ha convocat una concentració per a aquest dissabte, 2 d'abril, a les 11.00 hores a la plaça de Callao de Madrid, en homenatge a les persones grans mortes en residències fa dos anys a l'inici de la pandèmia de coronavirus.





La nostra única finalitat és saber la veritat del que va passar a les residències durant la pandèmia. Els fills volem que la justícia actuï i investigui, i si hi ha delicte que cadascú carregui amb la seva responsabilitat. L'actual model de residència ha de canviar. .no és un model de cures que estigui centrat en l'ésser humà, està centrat en el benefici econòmic. Per justícia, responsabilitats Per dignitat, drets humans. !Us esperem! !No us oblidem! ”, assenyala la convocatòria.





Per part seva, els familiars d'usuaris de les residències Vitalia Leganés, una de les més afectades per la primera onada del Covid-19, es concentraran diumenge, 3 d'abril, a les 17.00 hores a la plaça del Joc de Leganés, " per tots els que no hi són i pels que segueixen amb nosaltres". "Perquè tots són presents a les nostres vides, els nostres records i els nostres cors! Mai us oblidarem!", assenyalen.





Del 8 de març a l'1 de maig del 2020 van morir a la Comunitat de Madrid 7.092 usuaris de residències, 5.688 per coronavirus, segons dades de la Conselleria de Polítiques Socials.





Molts d'ells no van ser comptabilitzats a les estadístiques de Sanitat perquè no van ser hospitalitzats i van morir als seus llits de geriàtric per "possible Covid" o sense al·lusió a la malaltia a les seves parts de defunció. Madrid va ser la regió espanyola amb més decessos totals per coronavirus, i també va encapçalar el rànquing de letalitat en geriàtrics.