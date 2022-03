Previsió de precipitacions aquest dimecres a Catalunya

S'esperen precipitacions a Catalunya /@EP





Els cels estaran aquest dimecres ennuvolats i deixaran precipitacions, en una jornada amb les temperatures màximes en descens a l'interior peninsular i intervals de vent oest fort al litoral cantàbric, Estret i Alborà.





Aquest dimecres, a la Península i les Balears, sota el trànsit d'una borrasca atlàntica, predominaran cels ennuvolats, amb precipitacions disperses desplaçant-se d'oest a aquest. Es preveuen més abundants a Catalunya , Cantàbric, Pirineus, Balears, sistemes Central i Ibèric.





Les precipitacions tendiran en general a anar remetent per l'oest. A l'oest de Galícia, de la Meseta i d'Andalusia són poc probables. A les Canàries, s'esperen cels ennuvolats al nord de les illes, amb pluges febles i algun xàfec ocasional a les de més relleu.







La cota de neu estaran a Pirineus entre els 1.600/2.000 metres baixant a 1.300/1600 metres ; a la Cantàbrica occidental, entre els 1.300/1.600 metres, descendint entre 1.300/1.100 metres, i al Penibètic, 1.700/2.000 metres.





Hi haurà possible calima lleugera al nord-est peninsular, Balears i Canàries. A l'arxipèlag, a la meitat nord de les illes de major relleu, predominaran cels ennuvolats amb pluges febles i ocasionals, principalment durant la primera meitat del dia, sent més probables en mitjanies. A la resta, intervals ennuvolats sense descartar pluges febles i ocasionals al nord de Lanzarote i en mitjanies del sud i oest de Tenerife.





Hi haurà gelades febles als Pirineus i Sierra Nevada i disperses en altres muntanyes de la meitat nord. A les Canàries, temperatures amb pocs canvis excepte lleugers descensos locals de les màximes.